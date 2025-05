Eric Roy trouve que Lyon fausse la course à la 8e place

Vrai pirate.

Après un match bien terne entre Brest et Montpellier (1-0), Eric Roy a offert un peu d’animation en conférence de presse, déployé toute sa palette. « Vous vous êtes ennuyés, j’en suis désolé. Pas moi. J’ai senti des joueurs investis. J’avais dit que si on ne prenait pas de but, on allait gagner. Je suis visionnaire, c’est incroyable , s’extasie-t-il avec ironie. Il est évident que tu ne peux pas avoir la même motivation. Tu joues le PSV Eindhoven, puis Montpellier, il n’y a plus grand-chose à jouer, ils sont déjà condamnés… La nature humaine est ainsi faite. » …

CV pour SOFOOT.com