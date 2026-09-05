Éric Ciotti propose à Marine Le Pen "un pacte d'alliance" pour la présidentielle

Le maire de Nice et patron de l'Union des droites pour la République (UDR) Éric Ciotti salue ses sympathisants lors d'une réunion marquant sa rentrée politique à Levens, le 5 septembre 2026 dans les Alpes-Maritimes ( AFP / Valery HACHE )

Pour sa rentrée politique sur ses terres, le maire de Nice et patron de l'Union des droites pour la République (UDR) Éric Ciotti, allié du RN, a annoncé samedi avoir proposé à Marine Le Pen un "pacte d’alliance" pour la présidentielle de 2027.

"Je voudrais proposer à Marine Le Pen un pacte d’alliance pour nous porter à la victoire, j’en ai longuement discuté avec elle cette semaine", a relevé Éric Ciotti devant 6.000 de ses partisans réunis comme tous les ans sur le grand pré de Levens, une commune de l’arrière-pays niçois.

"Il n’y a qu’une voie, c’est celle que j’ai décidé de suivre dès 2024, celle de l’alliance, de l’union avec le Rassemblement national de Jordan Bardella et Marine Le Pen, c’est cette alliance que je défendrai avec toutes mes forces", a-t-il souligné auprès de la presse.

L'élu niçois a annoncé avoir fait part à la candidate à la présidentielle, favorite des sondages, d'une quinzaine de "propositions qui peuvent être complémentaires et contribuer à bâtir un projet encore en préparation".

Parmi elles, un "grand big bang territorial" avec la fusion des départements, des métropoles et des régions au sein de "provinces", l’introduction d’une part de capitalisation dans le système des retraites, l’allègement de la fiscalité sur les donations et successions, l'abrogation du regroupement familial ou encore la suppression du droit du sol.

Le maire de Nice et patron de l'Union des droites pour la République (UDR) Éric Ciotti salue ses sympathisants lors d'une réunion marquant sa rentrée politique à Levens, le 5 septembre 2026 dans les Alpes-Maritimes ( AFP / Valery HACHE )

"J’apporte ma contribution à Marine Le Pen, mais je n’ai pas la prétention de me substituer à son projet, ce sera son projet mais je sais qu’elle est à l’écoute pour le bâtir dans la concertation avec ses alliés et ses partenaires, a assuré l’élu niçois.

Interrogé sur sa position sur le conflit en Ukraine, au moment où Louis Aliot, l’un des cadres du RN, a proposé de "couper le robinet" à l’Ukraine en cas d'élection de Marine Le Pen, M. Ciotti a redit de son côté son "soutien" à l’Ukraine.

"C’est un peuple qui a été agressé, je souhaite que l’invasion russe soit combattue et que l’Ukraine recouvre sa souveraineté et sa liberté", a-t-il affirmé. "Il faut les moyens pour l’Ukraine soit libre et indépendante", a-t-il précisé.