Equateur-Opérations des forces US et équatoriennes-armée US
information fournie par Reuters 04/03/2026 à 04:15

Le Commandement Sud de l'armée américaine a dit mardi que les forces équatoriennes et américaines avaient lancé des opérations contre ce qu'il a décrit comme des organisations terroristes désignées en Equateur.

Les opérations visaient à combattre le trafic de drogue, a indiqué le Commandement Sud de l'armée américaine sur le réseau social X, sans fournir plus de détails.

(Ismail Shakil; version française Camille Raynaud)

