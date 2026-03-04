Equateur-Opérations des forces US et équatoriennes-armée US

Le Commandement Sud de l'armée américaine a dit mardi que les forces équatoriennes et américaines avaient lancé des opérations contre ce qu'il a décrit comme des organisations terroristes désignées en Equateur.
Les opérations visaient à combattre le trafic de drogue, a indiqué le Commandement Sud de l'armée américaine sur le réseau social X, sans fournir plus de détails.
(Ismail Shakil; version française Camille Raynaud)
