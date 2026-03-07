Equateur-Opération contre des trafiquants de drogues près de la frontière avec la Colombie

par Jasper Ward et Alexandra Valencia

Les Etats-Unis et l'Equateur ont mené une opération conjointe visant des trafiquants de drogues dans le pays d'Amérique du Sud, ont déclaré vendredi les autorités des deux pays.

Ni le Commandement Sud de l'armée américaine, ni le ministère équatorien de la Défense n'ont dit si les frappes avaient fait des victimes.

L'Equateur a appelé l'opération "Extermination Totale" et les Etats-Unis ont décrit des "opération cinétiques létales".

Des hélicoptères, des avions, des bateaux et des drones ont été utilisés pour localiser et bombarder un camp d'entraînement de trafiquants de drogue situé dans le nord-est de l'Equateur, près de la frontière avec la Colombie, a dit le ministère équatorien de la Défense dans un communiqué.

Le camp était utilisé par les Comandos de la Frontera (CDF), un groupe composé de dissidents des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC).

Le président équatorien Daniel Noboa, qui a fait de la lutte contre le crime organisé l'une des pierres angulaires de son administration, doit se rendre ce week-end à Miami, aux Etats-Unis, pour participer à un sommet organisé par l'administration américaine sur la sécurité régionale et le crime organisé.

(Avec Sarah Morland à Mexico; version française Camille Raynaud)