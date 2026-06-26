Equateur/Football-Jour férié après la qualification de l'équipe au deuxième tour de la Coupe du monde

Le président équatorien Daniel Noboa a déclaré vendredi jour férié après que l'équipe nationale de football s'est qualifiée pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 grâce à sa victoire inattendue face à l'Allemagne, qui était déjà qualifiée, par deux buts à un.

"Merci aux joueurs et à l'entraîneur qui, malgré les critiques, les insultes et les moments difficiles qu'ils ont traversés, ont réussi à se ressaisir et à offrir cette immense joie à tout le pays. Demain, c'est jour férié !", a-t-il dit dans un message publié sur X.

L'Équateur se qualifie en figurant parmi les huit troisièmes des 12 groupes de la Coupe du Monde, atteignant ainsi les phases à élimination directe de la compétition pour la deuxième fois de son histoire, après son huitième de finale perdu face à l'Angleterre lors de la Coupe du monde 2006.

Comme l'édition 2026 a été élargie à 48 équipes, elle est la première à commencer la phase à élimination directe au stade des seizièmes de finale.

(Rishabh Jaiswal à Bangalore, Version française Benoit Van Overstraeten)