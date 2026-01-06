Épisode neigeux : le ministre des Transports épingle Météo France, qui évoque la "complexité" des prévisions

Météo France a souligné "la complexité de prévoir ce type de phénomène".

Des piétons à Paris, le 5 janvier 2026. ( AFP / CHRISTOPHE DELATTRE )

Météo France a "un peu sous-évalué" l'épisode neigeux qu'a traversé la France, notamment en île-de-France, a estimé mardi 6 janvier le ministre des Transports, Philippe Tabarot, sur BFMTV .

"L'événement a été plus important que ce qui avait été annoncé" , a déclaré le ministre en jugeant néanmoins que la nuit s'était "plutôt bien passée" dans la région francilienne, où des mesures avaient été prises comme le sablage anticipé des routes pour permettre aux gens de retourner chez eux. "L'événement a été un peu sous-évalué au niveau de Météo-France, qui annonçait trois centimètres de neige et on sait que ça a été huit (centimètres) en petite couronne et, à Paris intra-muros, il a fallu revoir le dispositif", a ajouté le ministre.

Interrogé par l' AFP , Météo-France indique que "les cumuls observés ont été dans les valeurs les plus hautes des prévisions , voire au-dessus dans certaines zones localisées en région parisienne et sur la côte atlantique", reconnaissant "la complexité de prévoir ce type de phénomène".

Sur l'Île-de-France, le prévisionniste national précise que "la prévision de lundi matin annonçait deux à trois centimètres de neige globalement, et cinq centimètres localement. Au final, on a observé trois à quatre centimètres globalement, cinq centimètres de neige sur Paris, et six à huit centimètes de neige ont été observés localement", avec par exemple six centimètres à la station de référence du Bourget, en Seine-Saint-Denis.

Cinq morts

"On a accéléré les retours (aux domiciles), ce qui a accéléré ce que certains ont appelé des bouchons mais qui étaient plus des ralentissements sur l'ensemble du périmètre d'Île-de-France. Ce que nous ne souhaitions surtout pas, c'est revivre ce qui c'était passé en 2018 et qu'il puisse y avoir des naufragés de la route", des personnes bloquées toute la nuit dans leurs véhicules, a développé Philippe Tabarot.

Les chutes de neige et le verglas transformant la chaussée en "patinoire" ont provoqué au moins cinq morts sur les routes et ont continué à perturber fortement la circulation mardi, a indiqué le ministre.

Trois personnes sont décédées dans deux accidents liés au verglas mardi matin dans les Landes, dont deux dans une collision qui a impliqué deux autocars et de nombreux véhicules sur l'autoroute A63, selon la préfecture des Landes qui fait état de quatre blessés (deux en urgence absolue et deux en urgence relative).

Une troisième personne est morte dans un accident survenu sur la RD824 à hauteur de Saint-Paul-lès-Dax, au nord de Dax, selon la préfecture des Landes. Il s'agirait d'un chauffeur de poids lourd fauché accidentellement par un véhicule alors qu'il venait porter secours à un autre camion accidenté, selon la mairie. En Île-de-France, un conducteur d'un VTC est mort dans la nuit en chutant dans la Marne et un conducteur d'un fourgon avait péri lundi dans une collision avec un poids lourd en Seine-et-Marne. En Ille-et-Vilaine, un motard, victime d'un AVC, est décédé lundi après-midi en chutant alors qu'il roulait à faible vitesse, sans qu'un lien avec le verglas ne soit clairement établi.