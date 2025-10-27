Epargne : les fonds euros de l'assurance-vie en passe de redevenir intéressants en 2025

Une bonne nouvelle pour les rendements à venir des fonds en euros (Crédits photo: ©Stockphotodirectors - stock.adobe.com)

Sans risques, les fonds euros commercialisés par l'intermédiaire des contrats d'assurance-vie présentent un inconvénient majeur : leur rentabilité. Les choses devraient néanmoins s'améliorer cette année.

Depuis 2017, le rendement net de frais de gestion, de prélèvements sociaux et d'inflation des fonds euros est négatif ou très faible. Une situation dommageable pour les épargnants, d'autant plus que ces fonds sécurisés représentent 70 % de l'encours sur les contrats d'assurance-vie, les 30 % restants étant constitués d'unités de compte non-garanties en capital. En 2025, la situation devrait cependant s'améliorer, pour le plus grand bonheur des détenteurs de fonds euros au sein de contrats d'assurance-vie.

Un rendement net négatif ou très faible de 2017 à 2024 pour les fonds euros

Contrairement aux unités de compte (UC), les fonds euros profitent d'une garantie en capital. Mais cette sécurité a un prix : entre 2017 et 2024, le rendement de ces supports de placement en assurance-vie a été très faible, voire négatif, selon le baromètre de l'épargne vie réalisé par le cabinet Facts & Figures, qui souligne que "depuis 2017, les épargnants ont cessé de s'enrichir avec les fonds en euros. Le rendement moyen net de frais, net d'inflation et net de prélèvements sociaux est globalement négatif depuis 2018".

Publié en ce mois d'octobre 2025, le baromètre du cabinet Facts & Figures fait remarquer que les choses n'ont pas toujours été ainsi. Entre 2013 et 2017, le rendement net de frais de gestion, de prélèvements sociaux et d'inflation des fonds euros était supérieure à 1 %. Il avait même atteint les 1,86 % au cours de l'année 2015. A contrario, les pires années pour les fonds euros ont été 2022 et 2023 où la performance réelle de ces supports de placement a respectivement atteint -3,60 % et -2,71 %.

En cause ? Un niveau d'inflation particulièrement élevé en 2022 et en 2023, avec une hausse des prix à la consommation de 5,1 % et de 4,9 % sur un an. "Le rendement intrinsèque des fonds en euros est pénalisé par les obligations à taux bas qu'ont dû acheter les assureurs dans les années 2010" ajoutent Les Echos. Enfin, la performance des fonds euros est également rognée par les frais de gestion annuels facturés par les gestionnaires de contrats d'assurance-vie et leurs mises en réserve.

Quelle pourrait être la performance réelle des fonds euros en 2025 ?

Selon les données collectées par le cabinet Facts & Figures, la situation des fonds euros devrait s'améliorer cette année. Déjà, l'an passé, la performance réelle de ces supports de placement en assurance-vie, bien qu'encore très faible, avait était positive : 0,19 % au titre de l'année 2024. Et en 2025, la performance nette des fonds euros pourrait même atteindre les 1,1 % selon les estimations des experts de Facts & Figures.

Pour en arriver à un tel chiffre, le cabinet spécialisé mise sur un taux moyen servi de 2,65 % en 2025. Selon Les Echos, "la hausse des prix étant pour l'heure attendue à 1,1 %, le rendement net du fonds en euros grimperait cette année à 1,1 %. Un niveau jamais atteint depuis 2016". La baisse de l'inflation en France pourrait ainsi profiter au portefeuille des épargnants ayant choisi d'investir dans des fonds euros au travers de leur contrat d'assurance-vie.

Dès cette année, les 2 052 milliards d'euros d'encours en fonds euros sur les contrats d'assurance-vie des Français devraient donc permettre de générer un rendement net de frais de gestion, d'inflation et de prélèvements sociaux positif. Reste à connaître avec précision le taux servi par les assureurs au titre de 2025, contrats par contrats. Une donnée qui sera disponible seulement au cours des premiers mois de l'année 2026.