Epargne : le plafond du Livret A relevé en février dans une fourchette allant jusqu'à 30.000 euros, annonce le gouvernement

Sébastien Lecornu à Dzaoudzi, en 26 août 2026. ( AFP / MARINE GACHET )

Matignon a rappelé que les fonds déposés sur le Livret A financent aussi des réseaux d’électricité, des réseaux d'eau, ou encore "la rénovation des lycées et des collèges", qui fait partie des revendications du mouvement lycéen.

Objectif : financer notamment le plan d'adaptation au changement climatique. Ce mardi 3 novembre, le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé le relèvement, en février prochain, du plafond du Livret A dans une fourchette "entre 25.000 et 30.000 euros", contre 22.950 euros actuellement, en même temps que son taux de rémunération, actuellement de 1,7% .

"Nous allons augmenter, relever le plafond du Livret A. On va le faire au mois de février en même temps que la mise à jour du taux qui lui aussi sera amené à augmenter", a déclaré le Premier ministre lors de la séance des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, à deux jours d'une nouvelle journée de mobilisation sur le pouvoir d'achat. Le ministre des Finances Roland Lescure précisera le nouveau plafond "dans les semaines qui viendront" à l'issue d'une "dernière concertation" avec les banques et la Caisse des dépôts, a-t-il précisé.

Ce livret "historiquement, permettait de financer le logement social" mais le gouvernement a souhaité avancer sur la mobilisation de ces fonds pour les nouveaux réacteurs nucléaires puis "aller plus loin, notamment pour financer le plan et le programme d'adaptation au changement climatique du bâtimentaire public, des infrastructures". Sébastien Lecornu répondait à une question du chef de file des députés Liot (Libertés, indépendants, outre-mer et territoires) Christophe Naegelen qui demandait, lui, le lancement d’un grand emprunt national.

Les épargnants ont encore pioché dans leurs Livrets A en septembre

Ce relèvement du Livret A vise à "mobiliser l'épargne des Français" par l'outil d'épargne "le plus connu" et qui "offre de la liquidité", explique Matignon, en rappelant que les fonds déposés sur le Livret A financent aussi des réseaux d’électricité, des réseaux d'eau, ou encore "la rénovation des lycées et des collèges", qui fait partie des revendications du mouvement lycéen.

Les épargnants ont encore pioché dans leurs Livrets A en septembre, plus qu'ils ne les ont garnis, selon des données publiées le 22 octobre par la Caisse des dépôts, malgré un taux de rendement légèrement amélioré depuis le mois d'août. Les Français ont ainsi retiré 1,52 milliard d'euros de plus qu'il n'en ont déposé sur leurs petits livrets rouges en septembre. Lundi, un collectif réunissant des élus de gauche et des organisations associatives et syndicales a demandé le retrait du dispositif gouvernemental prévoyant de mobiliser l'épargne réglementée pour financer de nouveaux réacteurs nucléaires, craignant qu'il ne fragilise le financement du logement social.

Le Livret A, comme le Livret de développement durable et solidaire (LDDS), fait partie des produits d'épargne dits règlementés. Les fonds qui y sont placés par les épargnants sont rémunérés à 1,7%.