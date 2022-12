Epargne : la Banque de France annonce une forte hausse des taux du livret A et du livret d'épargne populaire au 1er février

François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, le 15 novembre 2022 à Tokyo. ( AFP / KAZUHIRO NOGI )

Le livret d'épargne populaire "est rémunéré aujourd'hui à 4,6%, son taux devrait augmenter encore plus au 1er février", a annoncé François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, sur BFMTV ce mardi 20 décembre.

Bonne nouvelle pour les épargnants : le taux du livret A va augmenter début 2023. François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, l'a annoncé ce mardi 20 décembre sur BFMTV. "Le livret A a déjà vu son taux augmenter significativement : en janvier dernier on était à 0,5%, depuis août on est à 2%", a-t-il d'abord rappelé. "Le prochain rendez-vous est début février, nous ferons le calcul au mois de janvier, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire décidera, mais je peux dire ce matin qu'il y aura une nouvelle hausse du livret A au 1er février. Elle devrait être sensible", a poursuivi le gouverneur de la Banque de France.

Le livret d'épargne populaire sera lui aussi concerné par une forte hausse. "Il est rémunéré aujourd'hui à 4,6%, son taux devrait augmenter encore plus au 1er février", a continué François Villeroy de Galhau. "Il est accessible à 15 millions de Français - ceux qui ont des revenus modestes ou qui sont faiblement imposés. Il y a des millions et des millions de Français qui auraient droit à ce livret d'épargne populaire et qui n'en ouvrent pas, alors que c'est le produit le plus intéressant pour les épargnants, qui ont de petites économies aujourd'hui", a-t-il ajouté.