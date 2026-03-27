Épargne : l'assurance vie continue son début d'année tonitruant, le Livret A morose

Au total, les Français possédaient 2.143 milliards d'euros sur leurs assurances vie à fin février.

( AFP / MIGUEL MEDINA )

L'assurance vie a continué son très bon début d'année avec une collecte nette de 7,1 milliards d'euros en février, selon les données publiées vendredi 27 mars par la fédération France Assureurs, un montant record pour un mois de février depuis 20 ans. Le Livret A, de son côté, plombé par des rendements en baisse, connaît une tendance inverse.

"Nous redémarrons 2026 sur une base commerciale très dynamique", a commenté le directeur général de France Assureurs Paul Esmein, lors d'une conférence de presse. Les Français sont dans une période de forte épargne : ils ont épargné 18,3% de leur revenu disponible brut en 2025, selon l'Insee.

Parmi les différents produits disponibles, l'assurance vie a eu bien davantage le vent en poupe que les livrets réglementés comme le Livret A, dont les taux de rendement ont fortement diminué l'an passé du fait d'un repli de l'inflation et des taux d'intérêt.

En février, les montants présents sur le Livret A ont d'ailleurs diminué de 740 millions d'euros, selon la Caisse des dépôts, l'organisme qui gère la majorité des sommes déposées sur les livrets d'épargne. Un mouvement "à rebours de la tendance habituelle (...) du mois de février qui en général est collecteur", c'est-à-dire avec plus de dépôts que de retraits, a analysé mardi Stéphane Magnan de la Caisse des dépôts, lors d'un point avec des journalistes.

Au total, les Français possédaient 2.143 milliards d'euros sur leurs assurances vie à fin février, contre environ 612 milliards sur leur Livret A et leur LDDS (Livret de développement durable et solidaire).

Contexte favorable

"L'assurance vie bénéficie depuis plus d'un an d'un contexte favorable : baisse des taux de l'épargne réglementée et des dépôts à terme, bonne tenue des marchés financiers ", a commenté Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'Épargne.Et la tendance devrait continuer en mars, prévoit l'analyste: "à compter du 1er mars, l'assurance-vie devrait bénéficier de la fermeture des plans d’épargne logement ouverts depuis plus de quinze ans", a-t-il écrit.

41% des montants versés par les épargnants sur leur assurance-vie en février étaient déposés sur les unités de compte (UC), des supports d'investissement risqués, en partie liés à la Bourse, mais qui peuvent, les bonnes années, rapporter davantage que les fonds euros, qui sont eux garantis en capital. Les taux de rémunération des fonds euros pour 2025 étaient autour de 2,6%, et ceux de contrats en unités de compte, de 4,7%, selon les chiffres de France Assureurs et du gendarme des assureurs, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).

Dans le même temps, le taux de rémunération du Livret A et du LDDS est passé de 3% à 1,70% en 2025, puis 1,50% depuis le 1er février 2026.

La Banque centrale européenne (BCE) a sonné en mars l'alarme sur le risque croissant d'inflation en raison du choc énergétique causé par la guerre au Moyen-Orient. Cette hausse de l'inflation pourrait nuire à la consommation des ménages au profit de l'épargne , et pourrait par ricochet faire augmenter de nouveau les taux de rendements des livrets qui y sont liés. "Si on regarde l'histoire du Livret A, il a toujours été une valeur refuge dans les périodes de crise " a ainsi commenté Stéphane Magnan.

L'Elysée a annoncé début mars que le fonds d'épargne de la Caisse des dépôts dans lequel sont reversés la majorité des sommes des livrets d'épargne financera à hauteur de 60% la construction de six nouveaux réacteurs nucléaires EPR2, dont le coût est estimé à 72,8 milliards d'euros. Cela se fera sans menacer le financement du logement social, ont assuré le gouvernement et les bailleurs.