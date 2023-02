Epargne immobilière : découvrez les rendements 2022 des SCPI

La collecte 2022 a dépassé les 10 milliards d'euros. (© Flickr/R. Deutscher)

Les premières performances des SCPI pour l’année 2022 ont été dévoilées avec, cette année, de belles surprises. Découvrez les rendements des principales SCPI françaises par catégorie.

En 2022, la collecte sur les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) n’a pas faibli avec plus de 10 milliards d’euros, un record ! Leur rendement annuel non plus, d’après les premières estimations fournies par des courtiers et plateformes de SCPI.

Un rendement annuel moyen supérieur à 4,50%

Ainsi, selon France SCPI, le «rendement est une nouvelle fois au rendez-vous » avec « un taux de distribution moyen de +4,51% en 2022, quasiment semblable à celui de 2021». En grande forme, les SCPI diversifiées (+5,57%) restent en haut du classement, juste devant les SCPI logistiques (+5,45%) et les SCPI liées à l’hôtellerie (+5,10%).

L’Observatoire des SCPI de Linxea table, lui, sur un taux moyen de +4,70%, tiré par le rendement des SCPI diversifiés (+5,37%).

Quant à la plateforme Louve Invest, elle fait remarquer que « cette année, plusieurs SCPI ont aussi atteint un taux de distribution qui dépasse les +7%, une performance encore supérieure à celle de 2021 ».

Tableau comparatif des 70 principales SCPI

Découvrez dans le tableau ci-dessous les rendements 2021 et 2022 des principales SCPI françaises classées par catégorie.

Bon à savoir : selon que vous détenez des parts de SCPI en direct ou dans le cadre d’un contrat d’assurance vie, vous n’obtiendrez pas le même rendement net. Dans le second cas, des