Épargnants, voici la somme que vous allez toucher cette année

Bonne nouvelle pour les épargnants. Près de 57 millions de Français vont recevoir un virement sur leur compte bancaire avant le 31 décembre. À l'approche de la nouvelle année vient en effet le temps des intérêts bancaires. Ainsi, les détenteurs d'un livret A toucheront en moyenne la somme de 212 euros, a annoncé la Banque de France au site Actu.fr.

82 % des habitants de l'Hexagone disposent de ce produit d'épargne proposé depuis 2009 par toutes les banques françaises. Les intérêts de l'argent placé sur le livret A sont calculés les 1er et 16 de chaque mois de l'année et versés annuellement à la fin de l'année. Ceux-ci sont exonérés d'impôts sur le revenu et aucun prélèvement social n'est également à prévoir.

Avec un encours moyen de 7 077 euros en 2023, soit une augmentation de plus de 700 euros par rapport à 2022, et un taux fixé à 3 %, les épargnants toucheront par conséquent en moyenne la somme de 212 euros. Mais mauvaise nouvelle, son taux, maintenu jusqu'en janvier 2025, devrait être revu à la baisse, a annoncé le nouveau ministre de l'Économie, Éric Lombard. Fixée à 2,5 % dès février prochain, sa baisse s'explique par le ralentissement de l'inflation.

Outre les intérêts de leur livret A, de nombreux Français recevront prochainement les bénéfices de leurs autres produits