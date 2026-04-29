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Eoliennes en mer: le parc de Yeu-Noirmoutier entre en service à 100%
information fournie par AFP 29/04/2026 à 11:32

ENERGIE ( AFP / Damien MEYER )

ENERGIE ( AFP / Damien MEYER )

Le parc éolien en mer des îles d'Yeu et de Noirmoutier (EMYN) a annoncé mercredi la pose de sa dernière éolienne et son entrée en exploitation à 100%, avec une puissance de 500 MW.

"Après dix ans de conception et de concertation et 33 mois de travaux en mer, l'installation du parc éolien s’est achevée. Il entre donc en phase d’exploitation avec ses 61 éoliennes qui produisent une électricité renouvelable correspondant à la consommation annuelle de près de 800.000 personnes, soit l'équivalent de la population vendéenne", explique dans un communiqué le parc éolien.

Il est opéré par Ocean Winds, co-entreprise dédiée à l’éolien en mer créée par les groupes industriels énergétiques français Engie et portugais EDPR.

Depuis juin 2025, la production d'électricité est effective et progressive, chaque éolienne étant mise en service au fur et à mesure de l'avancement des travaux d'installation des turbines en mer, souligne le communiqué.

Le quatrième parc éolien en France, après Saint-Nazaire, Fécamp et Saint-Brieuc, est situé à une vingtaine de kilomètres des côtes, 12 à 16 km au large des ports de l'île d'Yeu et de l'Herbaudière à Noirmoutier. Pour faciliter les opérations des pêcheurs, les éoliennes sont orientées selon les courants principaux.

Le projet, d'un coût de 2,5 milliards d'euros, a été lancé en 2014 mais les travaux en mer ont débuté en 2023.

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2 commentaires

  • 29 avril 12:24

    Aucun doute les poissons vont être content

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