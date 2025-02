Eolien: Vestas multiplie par six son bénéfice net en 2024, carnet de commandes record

( AFP / JONATHAN NACKSTRAND )

Le groupe danois Vestas, numéro un mondial de l'éolien, a vu son bénéfice net être multiplié par six en 2024, grâce à un nombre record de commandes, selon son rapport annuel publié mercredi.

Vestas a dégagé un bénéfice net de 499 millions d'euros l'an dernier contre 77 millions en 2023. Son chiffre d'affaires s'est établi à 17,3 milliards, gagnant 12% sur un an, malgré une activité "décevante" dans le secteur des services, dans un contexte marqué par l'inflation.

Estimant que l'activité n'avait "pas évolué comme nous l'avions escompté", la direction de l'entreprise a toutefois jugé que Vestas avait terminé l'année "plus forte qu'elle ne l'avait entamée".

Le carnet de commandes combiné du groupe a atteint 68,4 milliards d'euros fin 2024, du jamais vu. Cela correspond à des commandes représentant 21,7 gigawatts (GW) pour l'éolien terrestre - son coeur de métier - et de 7,5 GW pour l'éolien en mer, une hausse de 3,2 GW sur un an.

C'est dans ce secteur que Vestas envisage la plus forte croissance, avec une expansion en Europe et le développement de nouveaux marchés comme le Japon et la Corée du Sud.

Le groupe s'est également félicité d'avoir reçu une première commande offshore des Etats-Unis, malgré les incertitudes liées à l'opposition de l'administration Trump à l'éolien en mer.

Pour 2025, Vestas table sur un chiffre d'affaires compris entre 18 et 20 milliards d'euros.

"Le besoin de sécurité énergétique est devenu de plus en plus évident, et la nécessité de renforcer la résilience en augmentant les énergies renouvelables se poursuit", a noté l'entreprise dans son rapport.