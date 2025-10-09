Eolien: le danois Orsted supprime un quart de ses effectifs

Le danois Orsted, spécialisé dans le développement d'énergie éolienne offshore, à la peine aux Etats-Unis, a annoncé jeudi supprimer quelque 2.000 postes, soit un quart de ses effectifs, d'ici 2027.

( Ritzau Scanpix / THOMAS TRAASDAHL )

"Nous devons réduire nos coûts liés au développement, à la construction et à l'exploitation des parcs éoliens offshore afin de renforcer notre compétitivité", a justifié le directeur général du groupe, Rasmus Errboe, dans un communiqué.

Lundi, le groupe avait annoncé avoir levé 9,4 milliards de dollars pour sa recapitalisation, face à ses difficultés notamment aux Etats-Unis.

Fin septembre, un tribunal américain a autorisé la reprise des travaux sur le parc Revolution Wind, un immense projet en mer au large des côtes de la Nouvelle-Angleterre, quasi achevé mais bloqué un mois plus tôt par l'administration de Donald Trump.

Orsted, détenu à 50,1% par l'Etat danois, a indiqué son intention de concentrer son développement en Europe et sur certains marchés asiatiques. Il a actuellement des projets de constructions sur trois continents (Amérique, Asie et Europe).

"Nous sommes déterminés à maintenir notre position de leader du marché de l'éolien offshore, et nous devons garantir que l'éolien offshore devienne un élément clé du futur mix énergétique européen et de la transition écologique", a souligné M. Errboe.

La restructuration passera notamment par des départs à la retraite, des externalisations et des licenciements. Quelque 500 employés devraient être renvoyés au quatrième trimestre 2025, dont environ 235 au Danemark.

En septembre, le groupe avait annoncé abaisser sa prévision d'Ebitda pour 2025 en raison de vents moins forts que prévu et du retard pris par un projet à Taïwan.

Son objectif d'Ebitda se situe désormais dans une fourchette de 24 à 27 milliards de couronnes danoises, contre 25 à 29 milliards précédemment.