Eolien: le danois Ørsted signale des dépréciations pour 1,6 milliard d'euros

Champs éolien Ørsted Orsted au large de Gedser (Danemark)en mer Baltique ( Ritzau Scanpix/AFP / THOMAS TRAASDAHL )

Le groupe danois Ørsted, spécialisé dans les énergies renouvelables, a annoncé une dépréciation de 12,1 milliards de couronnes danoises (1,6 milliard d'euros) en raison de l'augmentation des taux d'intérêts et de retards dans un projet d'éolien en mer aux Etats-Unis.

Sunrise Wind, projet éolien offshore à environ 30 miles à l'est de Montauk, New York, fait face à des retards liés à la chaîne d'approvisionnement et à la construction qui entraînera une dépréciation de 4,3 milliards de couronnes danoises, a indiqué le groupe lundi.

Des difficultés auxquelles s'ajoutent des taux d'intérêts élevés outre-Atlantique, qui pèsent sur les finances d'Ørsted et sur son portfolio américain.

Premier groupe à avoir investi massivement dans l'éolien en mer aux Etats-Unis, le danois avait remporté des projets à prix fixes dans un environnement de taux bas qui sont devenus non-rentables sous l'effet combiné de la hausse des coûts de construction et des taux d'intérêt.

La situation s'est complexifiée avec l'accumulation de retards et le groupe a dû renoncer aux projets Ocean Wind 1 et 2, deux fermes éoliennes qui devaient être installées au large du New Jersey (nord-est).

"Les dépréciations annoncées aujourd'hui, et en particulier les défis persistants liés à la construction, sont très décevants", a admis dans un communiqué le PDG du groupe Mads Nipper.

"Nous restons engagés sur le marché américain à long terme, au vu de son potentiel pour les énergies renouvelables afin de répondre à la demande croissante d'électricité et de créer des milliers d'emplois industriels à travers les États-Unis", a-t-il ajouté. "Nous continuons à gérer les complexités et les incertitudes auxquelles nous sommes confrontés dans une industrie offshore naissante sur ce nouveau marché américain".

Pour l'ensemble de l'exercice 2024, le revenu brut d'exploitation (Ebitda) devrait atteindre 24,8 milliards de couronnes danoises, précise Ørsted.