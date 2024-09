Eolien: GE Vernova prévoit de supprimer 360 postes en Loire-Atlantique (syndicat)

( AFP / DANIEL ROLAND )

GE Vernova, qui rassemble les activités énergétiques de General Electric, prévoit la suppression de 360 postes sur ses sites de Montoir-de-Bretagne et de Nantes (Loire-Atlantique), a-t-on appris jeudi de source syndicale.

"Ce [jeudi] matin, la direction de la branche +Offshore Wind+ de GE Vernova a annoncé un plan de restructuration massif qui affectera 360 emplois sur les deux sites du bassin ligérien. Ce plan prévoit la suppression de 58% (220 postes) des effectifs à Nantes et d'un tiers des emplois (140 postes) à l'usine de Montoir-de-Bretagne", d'après un communiqué de la CFE-CGC.

GE Vernova, qui rassemble les activités énergétiques de General Electric depuis la scission en avril du conglomérat américain, a fabriqué sur son site de Montoir-de-Bretagne les nacelles du parc éolien installé au large de Saint-Nazaire, et travaillé pour le parc de Dogger Bank, au Royaume-Uni.

La direction du groupe a affirmé à l'AFP avoir présenté mercredi "un projet au comité d'entreprise européen de GE Vernova concernant des transformations envisagées de [son] activité éolienne offshore au niveau mondial".

"Ce projet de transformation répond à des défis auxquels l'industrie éolienne est confrontée et vise à transformer notre activité éolienne offshore en une activité rationalisée, plus efficace et plus rentable au sein de GE Vernova", selon la direction.

Au mois de mars, GE avait déjà confirmé des "ajustements" sur les effectifs de ses sous-traitants à Montoir-de-Bretagne.

"En comptant les postes d'intérimaires supprimés plus tôt cette année, ce sont près de 1.000 emplois qui auront disparu en seulement un an dans cette région, mettant en péril un secteur clé de notre avenir énergétique", affirme la CFE-CGC dans son communiqué.

Lundi, le député LFI de Loire-Atlantique Matthias Tavel avait appelé le Premier ministre Michel Barnier à s'engager à garantir l'avenir du site de Montoir-de-Bretagne, indispensable selon lui "au développement de l'éolien maritime de notre pays".

De son côté, une source proche du dossier pointe du doigt un "ralentissement dans le secteur éolien offshore, en raison du coût des matières premières qui a gonflé avec l'inflation".

Celle-ci note également la "désorganisation des chaînes d'approvisionnement après le Covid et surtout après le [début] de la guerre en Ukraine" ainsi que les "incertitudes de la politique réglementaire" qui ont "abimé la visibilité des entreprises du secteur et provoqué la chute des carnets de commandes notamment en France".

GE Vernova emploie au total 75.000 personnes dans le monde et 7.500 en France.