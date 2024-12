Enzo Maresca affiche son soutien à Mykhaïlo Mudryk

Le contraire eut été étonnant.

Présent en conférence de presse à la veille du match entre Chelsea et Shamrock Rovers pour la sixième journée de Ligue Conférence, l’entraîneur des Blues Enzo Maresca a tenu à apporter son soutien à son ailier ukrainien Mykhaïlo Mudryk , contrôlé positif à un test antidopage et qui risque jusqu’à quatre ans de suspension. « La situation est désormais plus claire pour tout le monde. Il y a un communiqué officiel de la part du club, qui a déjà dit tout ce qu’il y avait à dire. Tout le monde au club croit Micha et le soutient », a assuré le technicien italien.…

FG pour SOFOOT.com