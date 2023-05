Environnement : Macron réclame une "pause réglementaire" pour l'industrie et sème le trouble

Dans son discours sur la réindustrialisation, le chef de l'Etat a dit vouloir une "pause" européenne sur l'élaboration de nouvelles normes environnementales.

Emmanuel Macron, le 11 mai 2023, à Paris ( POOL / YOAN VALAT )

De la complexité sémantique de "l'industrie verte?". A l'occasion d'un discours dans la salle des fêtes de l'Elysée consacré à la relance du secteur industriel français, Emmanuel Macron a présenté jeudi 11 mai ses ambitions pour le "marché vert" français et le développement de la production sur le sol national. Dans un geste visant à préserver les acteurs locaux, le chef de l'Etat a appelé à "une pause réglementaire européenne" en matière de contraintes environnementales, estimant que l'Union européenne avait fait "plus que tous les voisins" et qu'elle avait désormais "besoin de stabilité".

"Il faut qu’on exécute, pas qu’on fasse de nouveaux changements"

"Nous, on a déjà passé beaucoup de réglementations au niveau européen, plus que les voisins (…). Maintenant, il faut qu’on exécute, pas qu’on fasse de nouveaux changements de règles, parce que sinon on va perdre tous les acteurs", a notamment affirmé le chef de l'Etat devant un parterre d'invités à l'Elysée, jeudi 11 mai. "On est devant, en termes règlementaires, les Américains, les Chinois ou toute autre puissance au monde". "Il ne faut pas qu'on fasse de nouveaux changements de règles, parce qu'on va perdre tous les acteurs", a encore plaidé le chef de l’État, soulignant que cela faisait peser des "risques" sur les "financements" de projets.

L'eurodéputé écologiste David Cormand a ironisé dans un tweet : "Le champion de la Terre est de retour". "Les Français demandent une pause sur la mise en œuvre de la réforme des retraites… Macron leur propose une pause sur l’écologie", s'est également insurgée la cheffe d'EELV Marine Tondelier.

"C'est absolument irresponsable!", s'est pour sa part indignée l'élue EELV de Paris Sandrine R ousseau, sur le plateau de franceinfo , vendredi 12 mai. "On parle d'anéantissement de la biodiversité ! On n'a pas à lever les normes environnementales, on a au contraire à les augmenter !". "Oui, il faut changer notre modèle économique. Ce n'est pas en mettant du 'vert', c'est en changeant profondément notre mode de consommation", a t-elle fait valoir.

Pas de suspension des discussions en cours, précise l'Elysée

L'Elysée a toutefois insisté sur le fait qu'Emmanuel Macron n'avait demandé ni une suspension, ni un moratoire et encore moins une abrogation "des normes actuelles en cours de discussion". Selon Pascal Canfin, président de la commission environnement du Parlement européen et soutien d'Emmanuel Macron, le président de la République a eu "une phrase malheureuse qui ne traduit pas ce que la France fait". "Il a depuis précisé qu’il ne s’agit pas de revenir sur les législations en cours de négociation", a t-il affirmé, dans les colonnes du Monde .