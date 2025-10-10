Environ 150 grévistes rassemblés devant le BHV pour dénoncer l'arrivée de Shein

Des manifestants devant le BHV, à Paris, le 10 octobre 2025. ( AFP / DIMITAR DILKOFF )

"Non à Shein au BHV": quelque 150 grévistes se sont rassemblés vendredi peu avant 15 heures près du BHV, grand magasin historique du cœur de Paris, pour dénoncer l'installation du géant asiatique du commerce en ligne dans ses murs.

Les grévistes participent à un débrayage de trois heures à l'appel de l'intersyndicale du Bazar de l'Hôtel de Ville (CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT, SUD Solidaires), au premier jour de la "BHV Week", opération de promotions prévue jusqu'au 19 octobre.

L'implantation de Shein, prévue en novembre au sixième étage de l'établissement parisien et dont l'annonce a soulevé un tollé, "menace à court terme" la "survie" du magasin, s'alarment les syndicats, remontés contre Frédéric Merlin, président de la foncière SGM qui détient le fonds de commerce du BHV, dont ils dénoncent le "baratin".

Présent pour soutenir les grévistes du BHV, l'adjoint au commerce à la mairie de Paris, Nicolas Bonnet-Oulaldj, s'est dit "totalement opposé à la venue de Shein", marque de prêt-à-porter régulièrement accusée de pollution environnementale, de concurrence déloyale ou encore de conditions de travail indignes. L'élu a affirmé partager "l'inquiétude" des salariés.

La SGM s'est au contraire dite auprès de l'AFP "convaincue" que ce partenariat était "bénéfique pour le groupe et ses salariés", et a affirmé vouloir "maintenir le dialogue avec les salariés et syndicats pour leur expliquer l'intérêt de ce projet".

Au-delà de l'arrivée de Shein, la situation du BHV "n'a cessé de se dégrader" depuis la cession, en 2023, du fonds de commerce du BHV par les Galeries Lafayette à la SGM, dénoncent les syndicats.

Outre la suppression "de plus de 300 emplois directs", ils pointent l'accumulation d'impayés qui a poussé plusieurs fournisseurs - comme le Slip Français - à quitter le BHV ou suspendre leurs livraisons.

Plus récemment, d'autres marques (AIME, Culture Vintage, Talm...) ont plié bagage pour protester contre le partenariat avec Shein.

Et mercredi, la Banque des territoires s'est retirée des négociations entamées en juin avec la SGM pour l'aider à racheter les murs du BHV, invoquant "une rupture de confiance". La SGM a assuré de son côté avoir "d'autres partenaires qui ont confirmé leur engagement".

Shein doit aussi s'installer dans cinq magasins en province, sous enseigne Galeries Lafayette mais exploités par la SGM. L'intersyndicale de ces magasins (CFDT, FO, CFE-CGC) a également exprimé son refus du projet, que le groupe Galeries Lafayette a promis d'empêcher.