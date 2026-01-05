Environ 10€ par ménage et par an : pourquoi la facture d'électricité va baisser à partir du 1er février

La diminution a été annoncée par le ministre de l'Economie, qui, s'il reconnait que cette baisse "n'est pas une révolution", salue un "premier pas concret".

( AFP / DAMIEN MEYER )

La facture d’électricité des Français va légèrement baisser au 1er février grâce à la réduction de la contribution tarifaire d'acheminement (CTA). Ce répit tarifaire représente un montant de 540 millions d'euros, soit environ 10 euros par ménage et par an, a annoncé le ministre de l'Industrie Roland Lescure. "J'ai décidé de baisser la contribution tarifaire d'approvisionnement (CTA), qui est un prélèvement présent sur toutes les factures d'électricité française" , a déclaré le ministre dans un entretien au Parisien dimanche 4 janvier.

"Pas de formule magique"

"Au 1er février, le prix de l'abonnement des factures d'électricité va baisser de 5% par an. Pour un boulanger qui consomme de l'électricité, ça va aller jusqu'à 200 euros par an. Pour un ménage, ça peut être de l'ordre de 10 ou 12 euros par an", a-t-il ajouté. Roland Lescure reconnaît que cette baisse "n’est pas une révolution de la tarification énergétique mais il n'y a pas de formule magique", dit-il. "C'est un réel changement et une baisse efficace, immédiate et sensible du prix." "Nous allons rendre 540 millions d'euros en pouvoir d'achat aux Français. Ne gâchons pas notre plaisir", plaide-t-il.

La CTA ne rentre pas dans les calculs budgétaires de l'Etat

"Un premier pas concret pour réduire la facture d’électricité et préparer la présentation dans quelques semaines du grand plan d’électrification des usages, au service de notre souveraineté énergétique", a parallèlement commenté le Premier ministre Sébastien Lecornu, dans un message sur X.

Cette baisse est sans "aucun impact" sur les finances publiques car la CTA ne contribue pas au budget de l'Etat, précise-t-on à Bercy.

La CTA permet de financer le régime des retraites des salariés des industries électriques et gazières, qui est excédentaire et n'en sera pas affecté.

Elle sera effective après une période de consultation avec le Conseil supérieur de l'énergie (CSE) et la Commission de régulation de l’énergie (CRE) ainsi que le Comité national des industries électriques et gazières, qui sont favorables à cette mesure, selon le ministère. Elle sera appliquée après un arrêté publié au Journal officiel.

L'après-Arenh pose question

Cette annonce intervient alors qu'une nouvelle organisation du marché de l'électricité en France est entrée en vigueur au 1er janvier et que le gouvernement anticipe une "stabilité" des factures pour la plupart des ménages pour les années 2026 et 2027.

Ce nouveau système, appelé versement nucléaire unique (VNU), n'aura "aucun" impact sur les prix, assure Roland Lescure. "C'est une assurance qui nous évite des prix trop élevés", poursuit-il en rappelant que le précédent n'avait pas permis d'éviter la flambée des prix consécutifs à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. "Les tarifs de l'électricité avaient explosé. L'ancien système, l'Arenh, ne nous avait que très imparfaitement protégés", souligne-t-il. Interrogé sur la publication attendue de la feuille de route énergétique de la France, Roland Lescure assure qu'elle est "quasiment prête" mais n'avance pas de date.