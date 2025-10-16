 Aller au contenu principal
Entretien Trump-Poutine avant la visite de Zelensky à la Maison blanche
information fournie par Reuters 16/10/2025 à 16:59

Le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine vont s'entretenir ce jeudi, veille de la visite du président ukrainien Volodimir Zelensky à la Maison blanche, a déclaré la Maison blanche.

L'Ukraine cherche à obtenir des missiles américains Tomahawk, ce qui mettrait Moscou et d'autres grandes villes russes à portée de ses tirs de missiles.

Le président américain a déclaré qu'il pourrait fournir ces armes à l'Ukraine si Vladimir Poutine refusait de s'asseoir à la table des négociations.

(Reportage Trevor Hunnicutt et Bhargav Acharya, version française Kate Entringer, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Guerre en Ukraine
Donald Trump
Vladimir Poutine
