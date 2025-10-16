Entretien Trump-Poutine avant la visite de Zelensky à la Maison blanche

Le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine vont s'entretenir ce jeudi, veille de la visite du président ukrainien Volodimir Zelensky à la Maison blanche, a déclaré la Maison blanche.
L'Ukraine cherche à obtenir des missiles américains Tomahawk, ce qui mettrait Moscou et d'autres grandes villes russes à portée de ses tirs de missiles.
Le président américain a déclaré qu'il pourrait fournir ces armes à l'Ukraine si Vladimir Poutine refusait de s'asseoir à la table des négociations.
(Reportage Trevor Hunnicutt et Bhargav Acharya, version française Kate Entringer, édité par Jean-Stéphane Brosse)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer