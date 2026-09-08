Entretien téléphonique "constructif" entre Poutine et Trump sur le conflit en Ukraine - Kremlin

Le président russe Vladimir Poutine a eu un échange téléphonique "ouvert" et "constructif" d'une heure avec son homologue américain Donald Trump, rapporte mardi le Kremlin.
Les discussions ont notamment porté sur la visite à Moscou et Kyiv des émissaires de la Maison blanche qui ont avancé des propositions pour un règlement diplomatique de la guerre en Ukraine.
Donald Trump a souligné sa volonté de mettre un terme rapidement au conflit et Vladimir Poutine a mis en avant ses conditions pour une fin des hostilités à bref délai, précise le Kremlin. Ce dernier a en outre affirmé ne nourrir aucun projet hostile envers l'Europe.
(Bureau de Reuters, version française Benjamin Mallet et Sophie Louet, édité par Benoit Van Overstraeten)
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