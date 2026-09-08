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Entretien téléphonique "constructif" entre Poutine et Trump sur le conflit en Ukraine - Kremlin
information fournie par Reuters 08/09/2026 à 16:32
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Le président russe Vladimir Poutine a eu un échange téléphonique "ouvert" et "constructif" d'une heure avec son homologue américain Donald Trump, rapporte mardi le Kremlin.

Les discussions ont notamment porté sur la visite à Moscou et Kyiv des émissaires de la Maison blanche qui ont avancé des propositions pour un règlement diplomatique de la guerre en Ukraine.

Donald Trump a souligné sa volonté de mettre un terme rapidement au conflit et Vladimir Poutine a mis en avant ses conditions pour une fin des hostilités à bref délai, précise le Kremlin. Ce dernier a en outre affirmé ne nourrir aucun projet hostile envers l'Europe.

(Bureau de Reuters, version française Benjamin Mallet et Sophie Louet, édité par Benoit Van Overstraeten)

Guerre en Ukraine
Donald Trump
Vladimir Poutine
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