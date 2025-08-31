Entretien entre Xi et Modi à Tianjin, en Chine

Le président chinois Xi Jinping et le Premier ministre indien Narendra Modi ont entamé un entretien bilatéral dans la ville de Tianjin, dans le nord de la Chine a rapporté dimanche l'agence de presse officielle chinoise Xinhua.

Narendra Modi effectue sa première visite en Chine en sept ans à l'occasion du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS), auquel assistera également le président russe, Vladimir Poutine.

(Liz Lee et Shi Bu; version française Camille Raynaud)