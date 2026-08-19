Entretien entre Carney et Trump au sujet des droits de douane

Le Premier ministre canadien Mark Carney s'est entretenu mardi après-midi avec le président américain Donald Trump, alors que le Canada tente de parvenir à un accord de dernière minute pour éviter l'entrée en vigueur de droits de douane de 50%.

Les deux hommes s'étaient déjà entretenus cette semaine après des semaines d'intenses négociations.

Les droits de douanes visant le secteur automobile représentent notamment une pierre d'achoppement dans les négociations, ont déclaré deux sources du secteur au fait des discussions.

Les nouveaux droits de douane américains porteraient sur environ 20 milliards de dollars d'importations et s'appliqueraient indépendamment du fait que les produits canadiens bénéficient ou non d'un traitement préférentiel au titre de l'accord commercial entre les Etats-Unis, le Mexique et le Canada.

"Le Premier ministre (Mark) Carney et le président (Donald) Trump ont de nouveau discuté des négociations en cours", a indiqué le cabinet du Premier ministre canadien sans fournir davantage de détails.

Experts commerciaux et responsables du secteur estiment que les nouveaux droits de douane pourraient entraîner des licenciements et des fermetures d'entreprises dans certains secteurs vulnérables comme l'industrie du bois, le secteur viticole ou l'industrie laitière.

Ils préviennent également que ce différend pourrait compliquer les négociations plus larges relatives à l'accord commercial entre les Etats-Unis, le Mexique et le Canada (USMCA en anglais ou ACEUM).

(Promit Mukherjee et Maria Cheng à Ottawa, avec David Lawder et David Shepardson à Washington; version française Camille Raynaud)