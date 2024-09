Entreprises: les délais de paiement s'allongent dans un contexte d'inquiétudes

Le délai moyen de paiement entre entreprises s'est allongé cette année, 85% d'entre elles ayant subi des retards, généralement plus longs et plus nombreux qu'en 2023, dans un contexte d'anticipations économiques pessimistes, selon une étude publiée mercredi.

( AFP / FRED TANNEAU )

Selon cette étude de Coface, 97% des 640 entreprises de toutes tailles interrogées accordent des délais de paiement à leurs clients.

Aucun secteur ne descend sous les 90%. Le délai de paiement moyen atteint 51 jours après 48,2 l'an dernier, contre 32 en Allemagne. Il est néanmoins de 70 jours en Chine et de 64 dans le reste de l'Asie.

Même les très petites entreprises, considérées comme moins enclines à le faire, sont 95% à accorder des délais, quoique plus courts.

Les entreprises qui ont subi des retards sont 85% cette année, contre 82% l'an dernier. Elles sont 78% en Allemagne, 62% en Chine et 60% dans le reste de l'Asie, où les délais accordés sont plus longs mais les retards moins fréquents.

Cette année, 73% des TPE ont constaté un allongement des retards, contre 55% des ETI et des grandes entreprises.

Dans des secteurs comme l'automobile, l'énergie, la pharmacie, l'agroalimentaire, les services financiers ou la construction, un quart des entreprises déclarent des retards excédant deux mois.

Parmi les entreprises ayant subi des retards de paiement, 40% les attribuent aux difficultés financières de leurs clients, 27% à leurs problèmes organisationnels et 20% à leur gestion des flux de trésorerie.

Ces constatations vont de pair avec les nouvelles hausses récentes de défaillances d'entreprises, dont les niveaux sont désormais nettement supérieurs à la période pré-Covid.

Selon la Banque de France, leur nombre s'est établi à 62.893 entre septembre 2023 et août 2024, une hausse de 23,8% sur un an.

Dans un contexte qui n'est pas pourtant pas désastreux actuellement, avec des prix de l'énergie modérés, une désinflation confirmée, et une progression des salaires en termes réels, les entreprises ne sont pas très optimistes, et elles considèrent "l'environnement politico-social" désormais comme le premier risque pour leur entreprise, moins si elles sont exportatrices.

Dans une autre étude publiée mercredi, le cabinet Altares observe également un allongement des retards de paiement, qui s'établissent selon ses calculs à 12,9 jours en moyenne, presque un de plus que l'an dernier.

Seules 48,7% des entreprises payent leurs clients à l'heure. Les délais dans le privé atteignent 12,5 jours, et dépassent 13 jours pour le public.