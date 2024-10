Entreprises : lancement de "France Travail Pro" pour mieux accompagner les recruteurs

( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

"France Travail Pro" va s'appuyer sur les dispositifs existants, mais aussi des nouveautés, comme des horaires renforcés pour joindre les conseillers.

Objectif : mieux accompagner les entreprises qui cherchent à recruter. Jeudi 24 octobre, France Travail a lancé la marque "France Travail Pro" pour "aller vers" les employeurs et rendre plus visibles les outils à leur disposition. "On a aujourd'hui même pas un quart des entreprises qui passent par France Travail" pour recruter, a déploré le directeur général de l'opérateur public Thibaut Guilluy, au cours d'une conférence de presse.

"Les entreprises ne sont pas toujours tendres avec nous, elles ne nous connaissent pas forcément", a-t-il ajouté , en rappelant que France Travail dispose de 6.000 conseillers entreprise - dont l'instauration date de 2015 -, parmi les quelque 54.000 agents. Or, lorsque l'opérateur va voir les entreprises il y a "un effet emploi très fort" : "quand vous allez voir 100 entreprises, vous déclenchez 7 emplois en plus", a-t-il souligné. D'ici la fin du premier semestre 2025, chaque entreprise qui fera appel à "France Travail Pro" aura son interlocuteur, écrivent Les Echos. Avec l'ambition de voir 1,5 million d'entreprises solliciter ces services d'ici à 2027.

A "moyens constants, mais à approche radicalement différente", selon Thibaut Guilluy, "France Travail Pro" va s'appuyer sur les dispositifs existants, totalement gratuits et déjà "assez riches", a estimé la directrice des services aux entreprises, Catherine Poux, toujours selon Les Echos - jobs datings, stade vers l'emploi, immersions...-, mais aussi des nouveautés. Comme des horaires renforcés, de 7h30 à 20h, pour joindre les conseillers au 3995 y compris le samedi (alors qu'il y a actuellement "250.000 appels" ratés), davantage de prospection ou de nouvelles pages pour les employeurs sur pro.francetravail.fr.

Catherine Poux a souligné les très bons résultats lorsque ces prospections sont mobilisées. L'objectif serait ainsi de passer leur nombre de 100.000 en 2023 à 600.000 en 2027, rapportent encore nos confrères. Une campagne doit être également lancée la semaine prochaine dans les médias.

Le gouvernement sera "très en soutien de cette initiative"

Aux côtés de Thibaut Guilluy, la ministre du Travail Astrid Panosyan-Bouvet a salué l'initiative, en relevant qu'"on part de loin", car historiquement, l'ANPE ou Pôle emploi n'avaient pas pour mission d'accompagner les entreprises. Savoir que "France Travail, à travers le lancement de cette marque va aujourd'hui aller vraiment vers les entreprises est une très bonne nouvelle parce que pour danser le tango, il faut deux personnes et un demandeur d'emploi sans une personne qui recrute, ça reste un demandeur d'emploi", a-t-elle souligné. En rappelant qu'avant d'être ministre, elle était "femme d'entreprise", cette ex-cadre de Groupama et d'Unibail-Rodamco a assuré que le gouvernement serait "très en soutien de cette initiative".

Le président du Medef Patrick Martin, également invité pour ce lancement a lui aussi loué une démarche qui va permettre de corriger une image historiquement "un peu péjorative" de France Travail dans l'esprit de beaucoup de chefs d'entreprise, "au moment où on a quand même une dégradation du marché de l'emploi liée à la conjoncture et pour autant des tensions de recrutement qui restent assez fortes".