Entreprises israéliennes privées d'Eurosatory : le maire adjoint de Jérusalem veut priver le consulat de France de collecte des ordures

Sur fond d'indignation internationale sur les opérations militaires israéliennes dans la bande de Gaza, la France avait annulé la participation des industriels israéliens de l'armement au salon de défense Eurosatory.

( AFP / JULIEN DE ROSA )

Il veut punir "l'attitude perfide et anti-isréalienne" de la France. Le maire adjoint de Jérusalem, Arié King, un ultra-nationaliste juif, a annoncé lundi 17 juin avoir demandé aux services municipaux de cesser de collecter les ordures du consulat général de France dans la Ville sainte pour protester contre l'interdiction d'entreprises israéliennes à un salon de l'armement près de Paris.

"La municipalité de Jérusalem ramasse les déchets partout dans la ville de façon professionnelle et fournit le meilleur service à tous les habitants", a néanmoins déclaré à l' AFP un porte-parole de la mairie, interrogé sur cette annonce.

Une source à la municipalité a laissé entendre que Arié King n'avait pas l'autorité pour faire appliquer sa demande. Sur X, celui-ci a publié une lettre adressée au chef des services sanitaires de la ville lui demandant "d'ordonner aux agents d'entretien de la ville de cesser immédiatement le service d'enlèvement des ordures du bâtiment" du consulat général de France.

Dans cette lettre, dont les Affaires étrangères apparaissent en copie, M. King affirme demander cette mesure "à la lumière de l'attitude perfide et anti-israélienne d'Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron , président de la France, et dont le gouvernement a pris des décisions dont la nature et le but sont de nuire à l'industrie israélienne".

"Politique d'hostilité à l'égard d'Israël

Vendredi, déjà, semblant faire référence à cette interdiction, le ministre de la Défense israélien Yoav Gallant avait durement attaqué la France, l'accusant d'avoir "adopté une politique d'hostilité à l'égard d'Israël" et de fermer les yeux sur "les atrocités commises par le Hamas".

Ces déclarations avaient été dénoncées comme "incorrectes et déplacées" par de hauts responsables du ministère des Affaires étrangères israéliens. "Au-delà des divergences d'opinions qui existent entre Israël et la France", cette dernière, "depuis le début de la guerre (...) s'est distinguée par une politique claire de condamnation et de sanctions contre le Hamas", avaient tenu à noter ces diplomates.

La guerre en cours à Gaza a été déclenchée par l'attaque lancée le 7 octobre à partir du territoire palestinien par le mouvement islamiste Hamas ayant entraîné la mort de 1.194 personnes, en majorité des civils, selon un décompte de l' AFP établi à partir de données officielles israéliennes.

La campagne militaire israélienne de représailles sur la bande de Gaza a fait à ce jour 37.347 morts, majoritairement des civils, selon des données du ministère de la Santé du gouvernement du Hamas pour Gaza.