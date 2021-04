« Traitement des fichiers sur serveurs sécurisés, livres imprimés sous film opaque, exemplaires sous scellés à la maison d'édition jusqu'à la parution... » Ambiance John le Carré, dont l'ancien Premier ministre est très fan, autour d'Impressions et lignes claires, le livre qu'il publie avec son complice, ami et conseiller spécial à Matignon Gilles Boyer le 7 avril, et dont Le Point révèle cette semaine des extraits... Rien en effet n'aura été laissé au hasard, poursuit Véronique Cardi, PDG de la maison d'édition JC Lattès, pour préserver le secret autour du livre, l'un des plus attendus de l'année, et dont le mundillo politique va scruter la moindre phrase pour tenter de deviner les intentions et les ambitions présidentielles de l'actuel maire du Havre. Le titre du livre, aussi esthétique que politique, comme Édouard Philippe s'en est expliqué dans son interview exclusive au Point, avait été dévoilé par les auteurs eux-mêmes le 10 mars sur Twitter. Mais le projet, de quand date-t-il ? « On a commencé à en discuter au mois de juillet après la sortie de Matignon et avant de partir en vacances », explique Gilles Boyer. « Il n'était pas question d'envisager d'écrire quand on était dans l'action, mais après, Édouard en avait très envie. Il aurait d'ailleurs pu l'écrire tout seul. Après tout, c'est son récit, il en a vécu l'intégralité. » Certes, mais une profonde complicité unit les

