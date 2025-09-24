Enseignante agressée dans le Bas-Rhin: un adolescent de 14 ans interpellé

Gendarmes à l'entrée du collège Robert Schuman, à Benfeld (Bas-Rhin), le 24 septembre 2025 ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Un adolescent de 14 ans a été interpellé mercredi matin à Benfeld (Bas-Rhin) après avoir agressé à l'arme blanche une enseignante de 66 ans, blessée au visage dans sa classe.

Au moment de son interpellation, le jeune garçon s'est porté lui-même des coups de couteau. Il a été transporté à l'hôpital de Strasbourg par hélicoptère en urgence absolue, a indiqué la gendarmerie.

Selon le quotidien régional Les Dernières nouvelles d'Alsace (DNA), le pronostic vital de l'enseignante, une professeure de musique, n'est pas engagé.

Les faits ont eu lieu dans la classe du collège Robert Schuman, pour des raisons encore inconnues, précise la gendarmerie.

"Je condamne avec force l’agression d’une enseignante par un élève dans un collège du Bas-Rhin", a déclaré la ministre de l'Education nationale démissionnaire, Elisabeth Borne, sur son compte X.

"J’exprime ma solidarité à l'enseignante et à la communauté scolaire. Une cellule d'urgence a été activée pour accompagner tous les élèves et personnels", a-t-elle indiqué ajoutant se rendre "sur place immédiatement".

Les élèves du cours où s'est déroulé l'agression ont été dans un premier temps confinés dans la salle de classe avant d'être déplacés au foyer du collège.

Les autres ont été évacués vers la salle des fêtes.

Les élèves entrent dans le collège Robert Schuman à Benfeld, le 24 septembre 2025 ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

"On ouvre la salle des fêtes de Benfeld pour que les parents puissent accueillir et récupérer leurs enfants dans de bonnes conditions", a précisé à l'AFP Jacky Wolfarth, maire de cette commune de quelque 6.000 habitants.

"Des cellules psychologiques sont mises en place pour que finalement les enfants puissent vivre au mieux (...) après cet événement", a-t-il ajouté.

"Choqué"

"Ma prof a dit, rangez les affaires, on doit vous parler, il y a eu un événement très grave", raconte à l'AFP une élève de quatrième.

"Ca me fait de la peine, parce que moi je l'aimais bien", ajoute-t-elle à propos de l'enseignante blessée.

Je suis "choqué, j'ai aussi pleuré avant", confie un autre élève de cinquième.

Il dit connaître le mineur interpellé. "Mais je ne parlais pas avec lui, je n'étais pas trop ami avec lui".

"Je crois que le collège avait pris toutes ses mesures, c'est un collège calme qui a un encadrement exemplaire, on travaille d'une façon exemplaire avec le collège", a dit le maire.

Pour lui, il s'agit "d'un événement isolé".

On verra "bien ce que l'enquête déterminera selon l'aspect et le profil psychologique de la personne qui a commis l'infraction.", a-t-il encore déclaré.