"Ensauvagement" : Bruno Retailleau refuse de "se résoudre" au bilan sécuritaire du Nouvel an

Face à cette "violence gratuite et endémique", "la réponse sécuritaire est essentielle", a estimé le ministre, qui réclame également une "réponse judiciaire" "à la hauteur".

Bruno Retailleau à Paris, le 23 décembre 2024. ( POOL / JULIEN DE ROSA )

Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau a déploré mercredi 1er janvier le bilan sécuritaire de la nuit de la Saint-Sylvestre, alors que près de 1.000 véhicules ont été incendiés et plus de 400 personnes interpellées. Il a dénoncé un bilan "trop lourd", "produit d'un ensauvagement".

"Nous n'avons pas le droit de nous résoudre à ce décompte annuel , toujours trop lourd", écrit le ministre dans un communiqué. "Ces violences sont le produit d'un ensauvagement", ajoute-t-il, dénonçant "des lâches, des voyous qui s'en prennent aux biens des Français souvent modestes , qui n'ont pas les moyens de protéger leur véhicule dans des parkings privés".

Il y a eu au total "984 véhicules incendiés", "420 interpellations" et "310 gardes à vue", notamment après des tirs de mortiers d'artifice visant les forces de l'ordre , détaille le ministre.

90.000 policiers et gendarmes mobilisés

"Plus de 90.000 policiers et gendarmes" étaient mobilisés pour cette nuit de la Saint-Sylvestre où de "nombreux usages de mortiers ont été relevés", déplore le ministre, citant notamment le cas d' un enfant de deux ans blessé au visage par un tir de mortier à Lyon.

Face à cette "violence gratuite et endémique", "la réponse sécuritaire est essentielle" mais "ne saurait être suffisante", poursuit-il, en appelant à une "réponse judiciaire" "à la hauteur".

"Sur ce point, je me félicite des premières déclarations du garde des Sceaux" et ex-ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, écrit Bruno Retailleau. "Avec Gérald Darmanin, nous avons aujourd'hui l'opportunité, et la responsabilité, d'engager enfin, ensemble, la bataille contre l'impunité", dit-il encore.

L'année dernière, 380 interpellations et 745 véhicules brûlés avaient été décomptés lors de la nuit du 31 décembre au 1er janvier.