 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Enrhumé, Paris ne ramène qu'un point de Bilbao
information fournie par So Foot 10/12/2025 à 22:53

Enrhumé, Paris ne ramène qu'un point de Bilbao

Enrhumé, Paris ne ramène qu'un point de Bilbao

À court de forme et d'idées, le PSG a achevé son année européenne par un match nul frustrant sur la pelouse de l'Athletic Club (0-0). Sauvés à plusieurs reprises par Unai Simón, les Basques ont largement embêté les tenantes du titre, qui restent toutefois dans le top 8.

Athletic Club 0-0 PSG

Plus d’informations à venir sur sofoot.com…

Athletic Club (4-2-3-1) : Unai Simon – Areso (Gorosabel, 73 e ), Vivian, Yuri Berchiche, Adama – Galarreta (Vesga, 78 e ), Jaureguizar (Rego, 73 e ) – Berenguer, Sancet (Hierro, 73 e ), Nico Williams – Guruzeta (Gomez, 62 e ). Entraîneur : Ernesto Valverde.…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank