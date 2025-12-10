Enrhumé, Paris ne ramène qu'un point de Bilbao

À court de forme et d'idées, le PSG a achevé son année européenne par un match nul frustrant sur la pelouse de l'Athletic Club (0-0). Sauvés à plusieurs reprises par Unai Simón, les Basques ont largement embêté les tenantes du titre, qui restent toutefois dans le top 8.

Athletic Club 0-0 PSG

Athletic Club (4-2-3-1) : Unai Simon – Areso (Gorosabel, 73 e ), Vivian, Yuri Berchiche, Adama – Galarreta (Vesga, 78 e ), Jaureguizar (Rego, 73 e ) – Berenguer, Sancet (Hierro, 73 e ), Nico Williams – Guruzeta (Gomez, 62 e ). Entraîneur : Ernesto Valverde.…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com