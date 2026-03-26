Enquête: La Fed devrait toujours baisser ses taux d'ici la fin de l'année, selon des économistes

Le bâtiment de la Réserve fédérale à Washington

La Réserve fédérale (Fed) devrait laisser ses taux d'intérêt inchangés jusqu'en septembre, ‌selon un sondage réalisé par Reuters auprès d'économistes, qui continuent toutefois de tabler sur au moins une baisse d'ici la fin de l'année ​malgré le conflit au Moyen-Orient.

Cette opinion contraste avec celle des marchés financiers qui, au contraire, écartent toute possibilité de baisse des coûts d'emprunt en 2026 et estiment désormais à près de 30% la probabilité de hausse, la guerre menée par Israël et les États-Unis contre l'Iran, qui ​dure depuis déjà près d'un mois, ayant entraîné une flambée de plus de 40% des prix du pétrole.

Les économistes interrogés par Reuters prévoient que les répercussions de la crise énergétique ​seront plus limitées et de plus courte durée, même si l'inflation se ⁠situait déjà avant la guerre à environ un point de pourcentage au-dessus de l'objectif de 2% fixé par la Fed et ‌que le rendement des bons du Trésor américain à deux ans a augmenté de plus de 55 points de base depuis lors.

La banque centrale a maintenu ses taux inchangés la semaine dernière et plusieurs de ses responsables ​ont indiqué que les risques d'inflation restaient la ‌priorité absolue, laissant entendre que les chances d'une baisse dans un avenir proche étaient minces.

Près des ⁠trois quarts des économistes interrogés entre le 20 et le 25 mars — soit 61 sur 82 — prévoient que la Fed maintiendra ses taux inchangés au cours du prochain trimestre, contre environ deux tiers qui, il y a seulement deux semaines, s'attendaient à une baisse d'ici la fin ⁠juin.

Un peu plus des deux ‌tiers des personnes interrogées — 55 sur 82 — ne prévoient aucune baisse avant septembre au moins.

"Il faudra plus de temps ⁠à la Fed pour acquérir la certitude que l'inflation revient sur une trajectoire compatible avec son objectif de 2%. Nous ne pensons pas ‌que cela se produira avant septembre", a déclaré Jonathan Millar, économiste pour les États-Unis chez Barclays.

"Il est tout à ⁠fait plausible que la Fed attende plus longtemps que le prix du pétrole se stabilise et ⁠reporte les baisses à l'année prochaine", ‌a-t-il ajouté.

CONSENSUS DIFFICILE

Les économistes sont par ailleurs divisés quant au niveau des taux à la fin de 2026.

Alors que 13 d'entre eux ne ​prévoient aucun changement cette année, quatre tablent sur trois baisses.

Les projections médianes du "dot ‌plot" des membres du comité de politique monétaire (FOMC) de la Fed de la semaine dernière indiquent une baisse des taux prévue pour cette année.

Sur les 75 économistes ayant ​participé au dernier sondage et à celui réalisé avant la réunion de politique monétaire des 17 et 18 mars, 45% (soit 34 d'entre eux) ont reporté leurs prévisions de baisse des taux d'intérêt.

Un peu plus de la moitié a en revanche laissé ses prévisions inchangées.

Le président ⁠américain Donald Trump, qui a désigné Kevin Warsh comme candidat au poste de prochain président de la Fed, a critiqué à plusieurs reprises l'actuel patron de la banque centrale, Jerome Powell, pour ne pas avoir baissé les taux d'intérêt plus rapidement.

"Tout nouveau président qui arriverait et exigerait un grand nombre de baisses aura du mal à trouver un consensus sur ce point, au moins pour cette année", a déclaré Jan Groen, chef économiste pour les États-Unis chez Société Générale.

(Reportage Indradip Ghosh ; sondage d'Aman Kumar Soni et Mumal Rathore ; analyse de Sarupya Ganguly ; version ​française Diana Mandia, édité par Blandine Hénault)