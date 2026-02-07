Enquête du PNF contre Jack Lang pour "blanchiment de fraude fiscale aggravée"

(Actualisé avec PNF, avocat de Jack Lang, précisions)

Le Parquet national financier a confirmé samedi avoir ouvert une enquête préliminaire contre l'ancien ministre de la Culture Jack Lang et sa fille Caroline Lang pour des soupçons de "blanchiment de fraude fiscale aggravée".

Le président de l'Institut du monde arabe (IMA), âgé de 86 ans, fait face depuis plusieurs jours à de multiples appels à la démission après la publication de documents fin janvier par le département américain de la Justice révélant sa relation avec le financier et criminel sexuel américain Jeffrey Epstein.

Jack Lang est convoqué dimanche au ministère des Affaires étrangères, autorité de tutelle de l'IMA, pour s'expliquer sur cette relation, Jean-Noël Barrot disant envisager "toutes les options" alors que l'Elysée et Matignon ne cachent pas leur souhait de le voir démissionner.

"Jack Lang a été un ministre d'Etat, il prendra sa décision en conscience" et "dans le respect des institutions", a déclaré son avocat, Me Laurent Merlet, sur BFM TV.

Selon les documents rendus publics, les deux hommes ont correspondu par intermittence entre 2012 et 2019, date à laquelle Jeffrey Epstein s'est suicidé dans sa cellule avant son procès pour trafic sexuel de mineures à New York.

Le financier américain avait déjà été condamné en 2008 pour incitation à la prostitution de mineure.

Aucun des documents rendus publics jusqu'à présent par le département de la Justice américain ne laisse penser que Jack Lang ait pu avoir d'autres liens que financiers avec Jeffrey Epstein.

C'est sur ces liens présumés que le PNF va enquêter, afin notamment d'établir si Jack Lang a dissimulé des revenus ou d'autres avantages au fisc.

"Jack Lang trouve très injuste la présentation des faits mais il est combatif et il donnera à son autorité de tutelle comme à la justice ensuite toutes les explications nécessaires pour prouver qu'il est étranger à toute malversation ou toute faute pénale susceptibles de lui être reprochées", a déclaré son avocat.

"Cela fait 35 ans que je l'accompagne à travers de nombreux bruits de casserole. Et chaque fois qu'une enquête judiciaire a été ouverte, c'est arrivé deux fois en 35 ans, elle s'est soldée par des classements sans suite", a-t-il ajouté.

Caroline Lang, elle aussi mentionnée dans les documents publiés par le département de la Justice, a démissionné cette semaine de la tête d'un syndicat de producteurs de cinéma après la révélation de liens d'intérêt avec Jeffrey Epstein.

"Caroline Lang n'a jamais touché un centime de la société offshore (créée par Jeffrey Epstein). Et à ma connaissance, elle n'a touché aucun argent de Jeffrey Epstein. Mais il me paraît normal que la justice veuille vérifier cela", a dit Me Laurent Merlet sur BFM TV.

(Rédigé par Camille Raynaud et Tangi Salaün)