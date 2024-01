Enquête antidumping sur les eaux-de-vie de vin de l'UE : la Chine promet "la transparence"

Vendredi, la Chine a annoncé enquêter sur une infraction supposée à la concurrence des eaux-de-vie de vin, comme le cognac, importées de l'UE et en particulier de la France.

Pékin promet "la transparence". Ce jeudi 11 janvier, la Chine a assuré que son enquête antidumping sur les alcools type cognac produits dans l'Union européenne "sera conforme aux lois et réglementations en Chine, aux pratiques de l'Organisation mondial du commerce (OMC)".

Les relations entre Pékin et Bruxelles, déjà tendues, le sont davantage depuis l'ouverture en septembre par l'Union européenne (UE) d'une enquête sur les subventions chinoises aux voitures électriques. La France, préoccupée par la concurrence des véhicules électriques chinois sur le marché européen, avait largement soutenu cette initiative alors fustigée par Pékin.

Interrogé ce jeudi, le ministère chinois du Commerce a rejeté tout lien de cause à effet et promis la transparence pour son enquête. Elle "sera conforme aux lois et réglementations en Chine, aux pratiques de l'Organisation mondial du commerce (OMC), ouverte et transparente", a indiqué devant la presse Shu Jueting, une porte-parole du ministère chinois du Commerce. Il s'agit du premier commentaire de Pékin à ce sujet. Selon la porte-parole, cette initiative fait suite à une plainte déposée en novembre par l'Association chinoise des alcools, au nom du secteur chinois des eaux-de-vie de vin.

Le dumping est une pratique qui consiste notamment à vendre à l'étranger à des prix inférieurs à ceux pratiqués sur le marché national. L'enquête s'intéresse à des soupçons de dumping entre le 1er octobre 2022 et le 30 septembre 2023, ainsi qu'à de potentiels dommages pour le secteur en Chine entre le 1er janvier 2019 et le 30 septembre 2023. Elle doit s'achever avant le 5 janvier 2025 mais pourra être éventuellement prolongée de six mois en cas de "circonstances particulières", précise le communiqué. Pékin avait annoncé cette enquête au moment où la ministre déléguée au Tourisme Olivia Grégoire se trouvait en Chine dans le cadre du soixantième anniversaire des relations bilatérales entre la France et ce pays.