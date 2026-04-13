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Enfant séquestré: le père placé en détention provisoire pour un an
information fournie par AFP 13/04/2026 à 13:55

La terrasse des suspects impliqués, au premier étage d'un immeuble résidentiel après la découverte d'un garçon nu et malnutri dans une camionnette où il était enfermé, à Hagenbach, le 10 avril 2026 dans le Haut-Rhin ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

La terrasse des suspects impliqués, au premier étage d'un immeuble résidentiel après la découverte d'un garçon nu et malnutri dans une camionnette où il était enfermé, à Hagenbach, le 10 avril 2026 dans le Haut-Rhin ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Le père de l'enfant de 9 ans séquestré pendant plus d'un an dans une camionnette dans un village alsacien a été placé lundi en détention provisoire pour une durée d'un an, a annoncé le procureur de Mulhouse.

"Au terme d'un débat contradictoire tenu ce jour devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mulhouse, la personne mise en examen des chefs de séquestration aggravée et privation de soins a été placée en détention provisoire pour une durée d’un an conformément aux réquisitions du parquet", a indiqué Nicolas Heitz dans un communiqué, ajoutant que le parquet n'entendait pas communiquer son lieu de détention.

Le procureur avait révélé l'affaire vendredi. Les gendarmes ont découvert le petit garçon il y a une semaine à Hagenbach (Haut-Rhin), petite commune de 800 habitants à quelque 20 km au sud-ouest de Mulhouse, après avoir été alertés par une habitante qui avait entendu des "bruits d'enfant" provenant d'une camionnette garée dans une cour.

L'enfant "pâle et manifestement dénutri", était "couché en position fœtale, nu, recouvert d'une couverture sur un monticule de déchets et à proximité d'excréments". "En raison de la position assise prolongée", il ne parvenait plus à marcher.

Il a été immédiatement pris en charge à l'hôpital de Mulhouse, où "il est toujours hospitalisé et en sécurité", a indiqué le procureur lundi.

Les investigations, couvertes par le secret de l'instruction, se poursuivent à présent sous l'autorité du magistrat instructeur.

Elles permettront de déterminer aussi le niveau de responsabilité de chacun dans ce drame et, éventuellement, de savoir si d'autres personnes ont pu avoir connaissance de la situation de l'enfant sans lui porter secours, a-t-il souligné.

Le procureur de Mulhouse, Nicolas Heitz, à Hagenbach, après la découverte d'un garçon nu et dénutri enfermé dans une camionnette, le 10 avril 2026 ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Le procureur de Mulhouse, Nicolas Heitz, à Hagenbach, après la découverte d'un garçon nu et dénutri enfermé dans une camionnette, le 10 avril 2026 ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Le jeune garçon a raconté aux enquêteurs que la compagne de son père "ne voulait plus de lui dans l'appartement et souhaitait qu'il soit interné en hôpital psychiatrique" et que son père l'avait enfermé dans la camionnette "pour ne pas l'interner", fin 2024 quand il avait 7 ans.

Le père de 43 ans, qui vivait avec sa compagne âgée de 37 ans et deux autres enfants, leurs filles respectives âgées de 12 et 10 ans, a reconnu avoir séquestré et privé de soins le petit garçon.

Sa compagne a été mise en examen pour non-assistance à mineur de moins de 15 ans en danger et non-dénonciation de mauvais traitements et placée sous contrôle judiciaire.

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