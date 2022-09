Energie : vers une hausse des prix des transports ? "Il ne faut pas avoir une inquiétude déraisonnable", rassure Clément Beaune

Le ministre délégué chargé des Transports Clément Beaune à Paris le 20 juillet 2022. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

"Il ne faut pas avoir une inquiétude déraisonnable sur les prix de l’énergie", a rassuré le ministre délégué chargé des Transports Clément Beaune sur France Info ce vendredi 23 septembre, précisant que "les grands opérateurs ont des contrats à long terme qui les protègent contre des variations trop importantes des prix de l'énergie".

La hausse des prix de l'énergie touche de plein fouet le secteur des transports. Pour la SNCF, l'année prochaine, l'électricité coûtera plus cher et la société a récemment fait savoir qu'elle n'avait pas encore décidé si elle allait répercuter cette hausse sur les prix des billets. Vendredi 16 septembre, la présidente d’Ile-de-France Valérie Pécresse a confirmé face à la Fédération nationale des associations d’usagers des transports (Fnaut) qu'elle souhaitait "augmenter le Pass Navigo le moins possible", appelant l'Etat à un "juste partage de l’effort".

"Il ne faut pas avoir une inquiétude déraisonnable sur les prix de l’énergie", a rassuré le ministre délégué chargé des Transports Clément Beaune sur France Info ce vendredi 23 septembre. "Les grands opérateurs - la SNCF ou la RATP - ont des contrats à long terme qui les protègent contre des variations trop importantes des prix de l'énergie", a-t-il continué.

"Les politiques tarifaires vont dépendre de chaque région"

"Les transports du quotidien sont organisés en France par les régions. Il y aura peut-être une différence d'une région à l'autre, ce n'est pas l'Etat qui le décide", a-t-il rappelé.

"Il y a des points noirs spécifiques" notamment "les difficultés de recrutement de conducteurs en France - à la RATP, à la SNCF. J'ai proposé à la région Ile-de-France que nous nous mettions la semaine prochaine autour de la table pour voir ces problèmes de court terme" , a poursuivi Clément Beaune.

Puis de conclure : "Les politiques tarifaires vont dépendre de chaque région. C'est une discussion locale. Pour ce qui concerne l'Etat, et la SNCF en particulier, il n'y a pas aujourd'hui dans les tuyaux de hausse tarifaire prévue. Nous aurons cette discussion au cours de l'année prochaine."