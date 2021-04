Énergie : pourquoi le cours des matières premières s'envole

On l'appelle le « docteur copper ». Le cuivre (copper) est un excellent baromètre de l'économie mondiale, parce qu'il est utilisé partout, des circuits électroniques aux batteries en passant par le bâtiment. Quand ça va mal, il plonge ; quand ça va mieux, il grimpe. Ces temps-ci, ça va bien, très bien même, pour le docteur copper : son cours évolue autour des 10 000 dollars la tonne, pas loin de son record historique de 10 190 dollars atteint le 15 février 2011. Goldman Sachs estime même que la tonne du minerai pourrait atteindre 15 000 dollars en 2025 !

Évidemment, les experts mettent cette bonne santé sur le compte de la faiblesse du dollar, qui offre des opérations d'achat de cuivre à bon compte. Mais, plus largement, la perspective de reprise économique explique l'entrain du minerai, et de nombreuses autres matières premières comme l'aluminium, qui a gagné près de 20 % depuis le début de l'année. Autre indice : l'indice Bloomberg des matières premières a retrouvé son plus haut niveau depuis 2018, après avoir atteint son plus bas depuis quarante-cinq ans l'année dernière.

Le négoce en matières premières ne connaît pas la crise

L'horizon du pétrole est un peu sombre

Depuis quelques semaines, les investisseurs sortent le champagne. Les perspectives de sortie de crise se concrétisent. Le FMI vient de rehausser ses estimations : les États-Unis devraient connaître une hausse de leur PIB de

