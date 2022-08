Énergie : le régulateur confiant "sur la capacité" de la France "à passer l'hiver sans gaz russe"

La nouvelle président de la Commission de régulation de l'énergie (CRE), Emmanuelle Wargon, assure que l'arrêt de la livraison de gaz russe ne changera "pas grand chose" pour les consommateurs.

Emmanuelle Wargon à dans le nord de la France, le 2 février 2022. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Invitée sur LCI , mercredi 31 août, Emmanuelle Wargon, la présidente de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) s'est dite confiante "sur la capacité à passer l'hiver en France sans gaz russe ", concernant l'approvisionnement, mais a alerté sur un possible effet sur les prix.

Les flux de gaz russe vers la France seront totalement taris jeudi, après l'annonce mardi par le géant russe Gazprom de la suspension totale à cette date de ses livraisons au groupe français Engie . Cela ne changera "heureusement pas grand chose" pour les consommateurs, a estimé Emmanuelle Wargon, soulignant l'effort de diversification des approvisionnements et le bon remplissage des stockages.

Les industriels comme "variable d'ajustement"

"Avec tout ça, on n'est pas trop inquiets sur la capacité à avoir du gaz" mais "c'est plus sur les prix qu'on va avoir une répercussion" , a-t-elle jugé. Interrogée sur une possible augmentation des prix de l'énergie en 2023 pour les ménages, elle a estimé qu'il est "trop tôt pour le dire".

Consommation de gaz naturel par secteur en France en 2021 ( AFP / )

En cas de manque ponctuel de gaz lors d'une vague de froid cet hiver, la France se prépare à couper le gaz à certaines entreprises . "Pour le gaz, pour le cas où en manquerait un peu, ça ne concernera pas les ménages" et "la variable d'ajustement ce sera les industriels", a répété Emmanuelle Wargon.