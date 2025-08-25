Énergie : le charbon en forte progression en Chine, en parallèle d'un record des renouvelables

Cette croissance menace l'objectif de la Chine d'atteindre son pic d'émissions de carbone d'ici 2030 et risque de consolider le rôle du charbon dans son secteur énergétique.

( AFP / GREG BAKER )

La production d'énergie issue du charbon en Chine a fortement progressé au premier trimestre, en parallèle d'un record de production d'énergie renouvelable, selon un rapport publié lundi 25 août.

Le charbon est une source d'énergie essentielle en Chine depuis des décennies , mais la forte croissance des installations éoliennes et solaires ces dernières années a fait naître l'espoir que le pays puisse se passer de ce combustible fossile polluant. Le charbon représente environ la moitié de la production d'électricité en Chine , contre les trois quarts en 2016.

Le pays a mis en service 21 gigawatts (GW) d'énergie issue du charbon au cours des six premiers mois de cette année, soit le total le plus élevé pour un premier semestre depuis 2016, selon le rapport du Centre de recherche sur l'énergie et l'air pur (CREA) et du Global Energy Monitor (GEM). La Chine a également démarré ou redémarré la construction de projets de centrales à charbon totalisant 46 GW, soit l'équivalent de la puissance charbonnière totale de la Corée du Sud, et lancé 75 GW de projets nouveaux.

Cette croissance menace l'objectif de la Chine d'atteindre son pic d'émissions de carbone d'ici 2030 et risque de consolider le rôle du charbon dans son secteur énergétique, selon le rapport. La deuxième économie mondiale est le plus grand émetteur de gaz à effet de serre responsables du changement climatique, mais elle s'avère aussi une puissance en matière d'énergies renouvelables. "Le développement de l'énergie issue du charbon en Chine (...) ne montre aucun signe de ralentissement, ce qui maintient les émissions à un niveau élevé et condamne le charbon à rester dans le système pendant de nombreuses années", souligne Christine Shearer, analyste chez GEM et co-auteure du rapport.

Davantage de charbon pourrait bientôt être utilisé, car " un nombre considérable de projets (charbonniers) déjà autorisés restent en attente" suite à une forte augmentation des nouveaux permis délivrés en 2022 et 2023, lorsque le réseau électrique chinois avait du mal à s'adapter à la croissance des énergies renouvelables, note Lauri Myllyvirta, analyste en chef chez CREA.

"Depuis lors, l'amélioration du fonctionnement du réseau et du stockage a permis de résoudre ces problèmes, tandis que les projets de centrales à charbon approuvés à l'époque sont toujours en cours de construction", ajoute-t-il.

"Intérêts puissants"

Ce boom du charbon survient malgré l'expansion rapide de la production d'énergie renouvelable en Chine, qui couvre désormais la croissance de la demande en électricité du pays. La Chine a installé 212 GW de capacité solaire au cours du premier semestre, un nouveau record qui dépasse la capacité solaire totale installée aux États-Unis à la fin de 2024. Le pays est en bonne voie pour installer suffisamment d'énergie propre (solaire, éolienne, nucléaire et hydraulique) en 2025 pour répondre à la demande totale en électricité de l'Allemagne et de la Grande-Bretagne réunies.

Le président chinois Xi Jinping s'était engagé en 2021 à "contrôler strictement" les projets liés à l'énergie charbonnière et la croissance de la consommation de charbon avant de "les réduire progressivement" entre 2026 et 2030. Mais le rapport pointe que seulement 1 GW de capacité de production d'électricité à partir du charbon a été retiré au cours du premier semestre 2025, ce qui laisse le pays loin de son objectif de retirer 30 GW entre 2020 et la fin de cette année.

"De puissants intérêts charbonniers" continuent de faire pression en faveur de ces projets, explique Qi Qin, auteur principal du rapport et analyste Chine chez CREA. Et les nouveaux projets liés au charbon "pourraient empêcher les énergies renouvelables de se développer", selon elle.

La Chine devrait annoncer de nouveaux objectifs en matière d'émissions et d'énergie dans les prochains mois, en publiant son 15e plan quinquennal pour la période 2026-2030. Xi avait promis en avril que le pays détaillerait ses engagements en matière de réduction des gaz à effet de serre pour 2035, avant la COP30 de novembre.