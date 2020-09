Enchères - André Trigano sur les chapeaux de roues

« J'ai toujours aimé les voitures. Et dès que j'ai pu, je me suis mis à acheter celles qui me faisaient rêver quand j'étais gosse. » André Trigano, 95 ans, chevelure blanche abondante et sourire aux lèvres, fait visiter son domaine à Gibel (Haute-Garonne), toute petite commune située à 50 kilomètres au sud de Toulouse. C'est là qu'il a aligné en soixante ans quelque deux cents voitures, dont la majorité (170) seront mises aux enchères par la maison Artcurial, maison de vente numéro un en Europe pour les voitures anciennes. La vente a lieu ce dimanche 13 septembre, jour de son anniversaire. Pour préparer l'événement, Trigano navigue avec sa voiturette entre sa maison, entourée d'un petit parc soigneusement entretenu et les quatre immenses hangars qui abritent les voitures de sa collection, l'une des plus importantes d'Europe en nombre, sinon en valeur. Il connaît chacun de ses modèles et adore la musique de leurs moteurs. « Les yeux bandés, je peux vous nommer chaque voiture même si je suis un peu sourd maintenant »...

Exagéré ? On ne le saura pas. En tout cas, la gamme proposée aux enchères est très éclectique. Il y en a pour tous les goûts et tous les prix. Cela va d'une drôle de fourgonnette brinquebalante à trois roues, une Solyto, à un monstre impressionnant en parfait état comme le Chevrolet Blazer Cheyenne. André Trigano a constitué sa collection au gré de ses humeurs. Il ne sait pas toujours où il a trouvé

