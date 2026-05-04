ENCADRÉ-Qu'est-ce que l'hantavirus, ce virus qui aurait causé la mort de trois passagers d'un bateau de croisière ?

Trois personnes sont décédées et trois autres sont malades après qu'un navire de croisière basé aux Pays-Bas a été touché par ce qui semble être une épidémie de hantavirus, ont indiqué dimanche les autorités et les médias.

Voici ce qu'il faut savoir sur ce virus:

TRANSMISSION PAR LES RONGEURS Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, le hantavirus est principalement transmis par les rongeurs mais peut, dans de rares cas, passer d'un humain à un autre.

Les malades sont généralement infectés lorsque le virus, présent dans les excréments, la salive et l'urine des rongeurs se propage dans l'air, par exemple lorsque des zones où des rats et des souris ont élu domicile sont nettoyées.

Selon la revue médicale The Lancet, le nom du virus vient de la région de la rivière Hantan en Corée du Sud, où il a été identifié dans les années 1970.

POTENTIELLEMENT MORTEL Les hantavirus constituent une famille de virus responsables de deux maladies : l'une touche principalement les poumons, l'autre attaque les reins. La première retient le plus l'attention car elle présente un taux de mortalité élevé, d'environ 40%.

Le syndrome pulmonaire à hantavirus, la maladie pulmonaire, est le plus fréquemment observé en Amérique du Nord et du Sud.

Selon le gouvernement canadien, environ 200 cas de maladie pulmonaire à hantavirus sont recensés chaque année dans le monde.

La pianiste Betsy Arakawa, épouse de l'acteur Gene Hackman, est décédée du syndrome pulmonaire à hantavirus au Nouveau-Mexique en 2025, selon les résultats de l'autopsie.

SYMPTÔMES Selon le Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), l'agence fédérale américaine de la santé publique, l'infection par le hantavirus commence généralement par des symptômes grippaux, tels que de la fatigue et de la fièvre, une à huit semaines après l'exposition.

Quatre à dix jours plus tard, une toux, un essoufflement et un épanchement pulmonaire apparaissent.

Le diagnostic est difficile à établir dans les 72 premières heures suivant l'infection, précise le CDC, de sorte que les symptômes peuvent facilement être confondus avec ceux de la grippe.

TRAITEMENT Il n'existe pas de traitement spécifique contre l'infection par le hantavirus, le traitement se concentre donc sur le traitement des symptômes, notamment par le repos et l'hydratation. Les personnes infectées peuvent parfois nécessiter d'être placées sous assistance respiratoire.

PRÉVENTION Les experts indiquent que l'exposition au hantavirus peut être minimisée en éloignant et en éliminant les rongeurs des zones fréquentées par les humains. Ils recommandent également d'éviter de passer l'aspirateur ou de balayer les excréments séchés pour éviter de propager le virus sous forme d'aérosol.

(Bureaux de Reuters, version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)