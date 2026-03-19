En visite d'Etat au Royaume-Uni, le président du Nigeria évoque "le défi du terrorisme"

Le président nigérian Bola Tinubu (g) et le Premier ministre britannique Keir Starmer lors d'une rencontre au 10 Downing Street, le 19 mars 2026 à Londres ( POOL / Kin Cheung )

Le président nigérian Bola Tinubu, en visite d'Etat au Royaume-Uni, a évoqué jeudi "le défi du terrorisme" auquel est confronté son pays, lors d'un échange avec le Premier ministre Keir Starmer.

Le dirigeant travailliste a reçu jeudi le chef d'Etat de ce pays le plus peuplé d'Afrique, pour le deuxième et dernier jour de sa visite officielle, la première pour un dirigeant nigérian en près de 40 ans.

"Ce à quoi nous sommes confrontés n'est pas un petit défi", a déclaré le président nigérian, dont la visite intervient après des attentats-suicides qui ont fait 23 morts et plus d'une centaine de blessés lundi à Maiduguri (nord-est), dans l'une des attaques les plus meurtrières de ces dernières années.

"Le Nigeria n'est pas à l'abri, la Grande-Bretagne n'est pas à l'abri, a-t-il poursuivi, soulignant que son pays est "confronté au défi du terrorisme" et à celui du "changement climatique".

Le Nigeria est confronté depuis 2009 à une insurrection jihadiste que les Etats-Unis ont qualifiée de "génocide" contre les chrétiens, une qualification récusée par Abuja.

Outre ce sujet, les deux dirigeants ont évoqué leur "longue" histoire commune. Le Nigeria, ancienne colonie britannique qui a obtenu son indépendance en 1960, est membre du Commonwealth.

"Notre ambition est d'aller encore plus loin que ce que nous avons déjà accompli", a soutenu M. Starmer.

La rencontre est survenue après l'annonce par le sidérurgiste British Steel d'un contrat de 70 millions de livres (plus de 81 millions d'euros) pour des travaux de réaménagement portuaire au Nigeria, l'une de ses plus importantes commandes à l'exportation.

L'accord prévoit que British Steel fournisse 120.000 tonnes d'acier, ce qui entraînera une augmentation de la production sur son site de Scunthorpe, dans le nord de l'Angleterre.

Le président nigérian Bola Tinubu (g) et le Premier ministre britannique Keir Starmer lors d'une rencontre au 10 Downing Street, le 19 mars 2026 à Londres ( POOL / Kin Cheung )

Les deux pays sont des partenaires majeurs dans le commerce, l'aide au développement et la défense. Le Nigeria et le Royaume-Uni ont conclu en novembre 2024 un partenariat stratégique pour renforcer leur coopération économique, migratoire et sécuritaire.

Le président et son épouse Oluremi Tinubu avaient été reçus mercredi par le roi Charles III et son épouse Camilla à Windsor, pour une journée de pompe royale qui s'est achevée par un banquet d'Etat.

La dernière visite d'État d'un président nigérian au Royaume-Uni remonte à 1989. M. Tinubu avait toutefois été reçu par Charles en septembre 2024.