En télétravail ou pas, la qualité de l'environnement numérique prime

Le télétravail, d'accord, mais pas dans n'importe quelle condition. Le cabinet britannique Vanson Bourne a mené une enquête auprès d'un millier de salariés au Royaume-Uni, aux Etats-Unis, en France et Allemagne, dévoilant l'importance accrue des conditions de travail à distance proposée par une entreprise à ses troupes. Selon BFM TV, l'étude établie notamment qu'un environnement numérique médiocre peut pousser une large part des salariés interrogés à refuser un poste, voir à démissionner. Dans l'ensemble, 42 % des personnes interrogées estiment que la qualité de leur environnement en télétravail fait partie des critères qu'ils choisiraient pour recommander — ou non — leur entreprise.

Chez les salariés les plus jeunes, la question de l'environnement numérique à distance prend même une importance plus grande encore, puisqu'elle pourrait pousser 28 % des 25-34 ans… à quitter leur emploi ! Une proportion déjà un peu plus faible chez les 35-44 ans (24 %), et encore plus réduite pour les salariés plus proches de la fin de leur carrière (15 % des 45-54 ans).

Covid-19 : le télétravail, c'est la santé ?

Attention burn-out

L'enjeu est de taille pour les grandes entreprises, alors que l'arrivée de la pandémie a fortement transformé le monde du travail, et entraîné un phénomène de démission massive dans différents secteurs. D'autant qu'en plus d'influer sur la réputation de

