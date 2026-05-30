En RDC, le patron de l'OMS appelle à la mobilisation contre Ebola

Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a appelé samedi à la mobilisation contre l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo (RDC).

Arrivé jeudi en RDC pour coordonner la réponse à la lutte contre la maladie alors que 1.028 cas suspects ont été recensés vendredi, selon les autorités congolaises, Tedros Adhanom Ghebreyesus a invité les populations à jouer un rôle central.

"Les communautés comprennent mieux les problèmes et connaissent également la solution", a déclaré le directeur général de l'OMS, après son arrivée à Bunia, capitale de la province de l'Ituri, épicentre d'une nouvelle épidémie d'Ebola.

"Oui, la communauté internationale est impliquée, sous l'égide du gouvernement de la RDC. Mais l'appropriation par la communauté (locale) est également importante. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici: pour discuter avec elle, faire le point sur la réponse apportée et, le cas échéant, lui apporter notre aide", a-t-il déclaré.

Jeudi à Kinshasa, la capitale du Congo, Tedros Adhanom Ghebreyesus a appelé à un soutien international accru dans la lutte contre Ebola, précisant que l'OMS n'avait reçu jusqu'à présent qu'un tiers des fonds nécessaires.

Médecins Sans Frontières (MSF) a averti samedi que cette nouvelle épidémie d'Ebola – la 17e depuis 1976 – se propageait à un rythme sans précédent.

"Jamais une épidémie de maladie d'Ebola n'avait enregistré autant de cas dans les premiers jours de sa déclaration", s'est inquiété Alan Gonzalez, directeur adjoint des opérations de MSF, dans un communiqué.

Le nombre d'organisations médicales spécialisées intervenant sur le terrain pour faire face à l'épidémie, ainsi que le niveau de soutien apporté pour la combattre, sont encore bien en deçà de ce qui est nécessaire, a ajouté Alan Gonzalez.

(Reportage Robbie Corey-Boulet à Dakar et Nelson Banya à Harare; version française Claude Chendjou)