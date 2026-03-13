En quête de soutien en pleine crise du Golfe, Zelensky reçu à l'Elysée

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy en visite à Paris

Volodimir Zelensky est arrivé vendredi ‌à l'Elysée pour un entretien avec Emmanuel Macron consacré aux moyens de renforcer la ​pression sur la Russie à l'heure où le conflit au Moyen-Orient relègue au second plan le front ukrainien.

La guerre lancée le 28 février par les Etats-Unis et Israël ​contre l'Iran, et la réplique de la République islamique dans l'ensemble de la région, soulèvent des questions sur la ​fourniture à l'Ukraine d'équipements de défense, aérienne ⁠en particulier, par les pays occidentaux, alors que les monarchies du Golfe puisent ‌dans leurs stocks pour faire face aux attaques de drones et de missiles iraniens.

Volodimir Zelensky a souligné que la pénurie de missiles de ​défense aérienne à laquelle ‌son pays est confronté serait exacerbée par le conflit au Moyen-Orient.

Le ⁠président ukrainien a déclaré cette semaine que les pays du Golfe avaient utilisé en quelques jours davantage de missiles PAC-3 contre les frappes iraniennes que l'Ukraine n'en a ⁠reçu des Etats-Unis ‌en plus de quatre ans. Il n'a pas précisé quelle était la ⁠source de ces chiffres.

"Nous allons parler des systèmes de défense aérienne. Nous voulons ‌obtenir les nouveaux SAMP/T, de nouvelle génération, le plus rapidement possible", a ⁠déclaré Volodimir Zelensky dans une interview à Ouest-France publiée vendredi, ⁠en référence aux systèmes ‌de missiles sol-air français.

Evoquant les missiles américains Patriot, il a dit avoir besoin du "soutien ​politique" d'Emmanuel Macron "pour parler avec certains États, ‌afin de nous aider à obtenir des missiles supplémentaires".

La guerre en Iran fait également flamber les prix du ​pétrole, l'une des principales sources de revenus de la Russie, alors que l'Ukraine peine à tenir financièrement.

L'Union européenne ne s'est toujours pas accordée sur le prêt ⁠de 90 milliards d'euros promis à Kyiv, qui espère que le mécanisme sera en place d'ici la mi-avril.

Le principal message de la visite, souligne une source à la présidence française, est de montrer que rien - aucune crise, aucun développement - ne détournera l'attention de l'Ukraine, qui reste pour la France un dossier de sécurité majeur.

(John Irish, Jean-Stéphane ​Brosse pour la version française)