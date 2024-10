En Premier League, les jeunes joueurs de plus en plus sujets aux blessures

La fleur de l’âge, qu’ils disaient.

Du fait de l’augmentation toujours plus conséquente des calendriers, les blessures dans le monde du football augmentent saison après saison. Selon une étude récente menée par Howden (groupe mondial d’assurances), les joueurs de Premier League de moins de 21 ans sont ceux qui souffrent le plus de blessures et sont aussi ceux qui passent le plus de temps en dehors des terrains .…

VL pour SOFOOT.com