En Pologne, des robots manifestent contre l'IA

Munis de drapeaux, des robots manifestent devant le ministère polonais du Numérique, à Varsovie, pour demander l'encadrement de l'intelligence artificielle (IA) dans le monde du travail, le 7 septembre 2026 ( AFP / Sergei GAPON )

Tels des militants aguerris, munis de drapeaux et scandant des slogans, une trentaine de robots ont manifesté lundi devant le ministère polonais du Numérique pour demander l'encadrement de l'intelligence artificielle dans le monde du travail.

Tandis que leurs revendications étaient diffusées par haut-parleurs - "Défendons les emplois", "Il est temps de définir des règles" et "N'attendez pas, réglementez" - , les robots, allant d'humanoïdes bipèdes à des quadrupèdes ressemblant à des chiens, battaient le pavé.

"Les robots présents ici sont censés montrer que cette technologie est déjà une réalité", a expliqué à l'AFP Agibot A3, l'un des robots humanoïdes présents.

La manifestation était organisée par Democratism, une initiative visant à lancer un débat sur "les conséquences sociales et économiques de l'automatisation", dopée par l'IA.

"Nous voulons particulièrement aborder la question du remplacement potentiel des humains, à la fois par des robots humanoïdes et par l'intelligence artificielle, dans les métiers intellectuels", a expliqué à l'AFP l'organisateur Grzegorz Kulis.

"Si un tel robot est plusieurs fois plus efficace et moins coûteux, peu de chefs d'entreprise diront : +Je continuerai à embaucher des humains+", a-t-il ajouté.

Aujourd'hui directeur informatique d’une entreprise de robotique, M. Kulis fait aussi valoir qu'il est PDG d'une agence de placement et a officié au Conseil du marché du travail auprès du ministère de la Famille, du Travail et de la Politique sociale.

Il se dit "effrayé" par les bouleversements technologiques menaçant l'organisation de la société autour du travail.

Les robots ont reçu la visite du ministre du Numérique, Krzysztof Gawkowski.

"Les modèles d'IA non contrôlés, intégrés à des humanoïdes qui continueront eux aussi à évoluer à mesure que la robotisation progressera, constituent un problème majeur", a-t-il affirmé.

En juillet, le président conservateur-nationaliste polonais Karol Nawrocki a promulgué un texte gouvernemental visant à mettre en œuvre la loi européenne sur l'intelligence artificielle (l'AI Act).

Cette loi a créé une autorité nationale chargée de faire appliquer les réglementations européennes existantes, qui étaient déjà officiellement en vigueur.