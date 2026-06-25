En pleine transformation, Volkswagen cède la majorité d'Everllence pour 7,4 milliards d’euros

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / BILL PUGLIANO )

Le groupe Volkswagen a annoncé jeudi la cession de 51% d'Everllence, spécialiste des moteurs industriels et des technologies énergétiques, au fonds Bain Capital pour environ 7,4 milliards d'euros, dans le cadre d'un recentrage stratégique.

Le constructeur allemand, qui traverse une phase de crise, entend toutefois "rester sur le moyen terme un actionnaire de référence", avec une participation de 49%, selon un communiqué.

L'opération, structurée sous forme de leveraged buy-out - l'acheteur finance une grande partie de sa participation avec de la dette - , doit encore recevoir les autorisations réglementaires ainsi que l'aval des représentants des salariés, notamment en France, avec une finalisation attendue d'ici fin 2026.

Cette cession s'inscrit dans la volonté du groupe de Wolfsbourg de simplifier son portefeuille de participations et de gonfler ses ressources financières au moment où il doit massivement investir dans l'électrification de sa flotte et les technologies numériques.

Le géant de l'automobile est en crise, frappé de plein fouet par la montée des coûts de l'énergie depuis le début de la guerre en Ukraine, une concurrence chinoise accrue, des difficultés à prendre le virage de l'électrique et les tensions commerciales avec les Etats-Unis.

Volkswagen met ainsi en oeuvre un plan de 50.000 suppressions de postes en Allemagne au sein de ses marques.

"C'est le bon moment pour franchir une nouvelle étape et confier la majorité (d'Everllence, acquis en 2018, Ndlr) à un partenaire solide", a déclaré le président du directoire de Volkswagen Oliver Blume, dans le communiqué.

Issue de l'ancienne société MAN Energy Solutions, rebaptisée en 2025, Everllence est un acteur majeur des moteurs lourds, des turbomachines et des solutions de décarbonation pour la marine, l'énergie et l'industrie.

Avec environ 16.000 salariés et un chiffre d’affaires de près de 5 milliards d'euros, l'entreprise profite de la transition énergétique, de la croissance des infrastructures et de l'essor des centres de données.

"Le groupe Volkswagen cherche ainsi à réduire la complexité de ses structures, à simplifier sa gouvernance, à renforcer sa solidité financière et à accroître sa flexibilité financière", a commenté le directeur financier du groupe, Arno Antlitz.

En Bourse, l'action Volkswagen réagissait peu, grappillant 0,18% à la Bourse de Francfort jeudi lors des premiers échanges.