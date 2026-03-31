En pleine crise énergétique à Cuba, l'arrivée imminente d'un pétrolier russe

Une personne se tient sur la côte dans la baie de Matanzas, Cuba, le 30 mars 2026 ( AFP / Yamil LAGE )

Une cargaison de pétrole russe est attendue avec impatience à Cuba mardi, même si elle risque de ne pas suffire pour enrayer la crise énergétique que traverse l'île, confrontée depuis janvier à un blocus pétrolier américain.

L'Anatoly Kolodkin, un pétrolier russe transportant 730.000 barils de brut, doit arriver au port de Matanzas, à l'est de La Havane, mardi matin, selon les projections du site spécialisé MarineTraffic. Il s'agit de la première livraison de pétrole à Cuba depuis le 9 janvier.

"Nous allons l'accueillir à bras ouverts. Vous ne savez pas à quel point nous avons besoin de ce pétrole", salue Rosa Perez, retraitée de 74 ans dont la maison à Matanzas subit des coupures d'électricité régulières.

"On va voir si la situation s'améliore pour nous, même juste un peu (...) je n'en peux plus", lâche-t-elle auprès de l'AFP, espérant que d'autres livraisons suivront.

La décision du président américain Donald Trump de laisser la Russie livrer du pétrole à Cuba malgré un embargo américain de facto depuis le début de l'année évite une confrontation avec Moscou et offre une respiration à l'île communiste de 9,6 millions d'habitants.

Mais la Maison Blanche assure que les sanctions américaines restent inchangées, la porte-parole Karoline Leavitt décrivant des "décisions au cas par cas".

Pour Raul Pomares, jardinier cubain de 56 ans, cette aide n'est qu'une "goutte d'eau par rapport à ce dont ce pays a besoin". Il voit dans l'arrivée du pétrolier russe "un geste symbolique qui n'aura aucun impact réel" pour les Cubains.

L'île est confrontée depuis des années à une crise, exacerbée par la suspension en janvier de l'approvisionnement en pétrole en provenance du Venezuela après la capture de Nicolas Maduro par les Etats-Unis, et par la menace américaine de sanctionner tout pays livrant du pétrole à La Havane.

Cette menace a poussé le Mexique à interrompre ses livraisons de pétrole destinées à Cuba. Faute de pouvoir approvisionner l'île, la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a annoncé un don à titre personnel de 20.000 pesos (environ 1.100 dollars) pour envoyer de l'aide humanitaire.

- Stratégie américaine -

L'objectif de ces restrictions est de contraindre La Havane à "faire de vraies concessions à la table des négociations", analyse Ricardo Herrero, directeur exécutif du Cuba Study Group, un groupe de réflexion non partisan basé à Washington.

"La stratégie est de conduire le système au bord du gouffre", a-t-il expliqué à l'AFP, "mais pas de provoquer un effondrement total ou une catastrophe humanitaire".

"Tout ça s'inscrit dans l'idée que les États-Unis ont toutes les cartes en main", a-t-il ajouté.

Donald Trump a multiplié ces derniers mois les menaces visant La Havane, évoquant même l'idée de "prendre Cuba", sans préciser ce qu'il entendait par ce verbe.

Mais "si un pays souhaite envoyer du pétrole à Cuba dès maintenant, cela ne me pose aucun problème", a-t-il déclaré dimanche. "Cuba est finie (...) qu'ils reçoivent ou non une cargaison de pétrole" ne changera rien, a-t-il affirmé.

De son côté, le Kremlin s'est félicité lundi de l'arrivée prochaine du pétrolier. "La Russie considère qu'il est de son devoir de ne pas rester à l'écart et d'apporter l'aide nécessaire à nos amis cubains", a affirmé Dmitri Peskov, porte-parole de la présidence russe.

- "Pansement" -

Selon Jorge Piñon, expert du secteur énergétique cubain à l'Université du Texas à Austin, il faudra plusieurs dizaines de jours pour raffiner puis livrer le pétrole.

La cargaison russe pourrait être transformée en 250.000 barils de gazole, couvrant la demande du pays pendant environ 12 jours et demi, selon l'expert.

Les Cubains subissent des coupures régulières alors que les centrales peinent à répondre à la demande.

Les pannes, ainsi que les pénuries de nourriture, de médicaments et d'autres produits de base, alimentent la frustration de la population et quelques rares manifestations.

Orlando Ocaña, un retraité de 76 ans, parle de la cargaison russe comme d'un "pansement": "C'est un soulagement, mais pas la solution".